Članovi ansambla Lado otkrili su nam kako je po ljetnim vrućinama plesati u nošnji teškoj i do sedam kilograma!

Kakve sve narodne nošnje skrivaju u svojem fundusu, kakvi instrumenti se sviraju diljem Hrvatske, ali i pokoji plesni korak. Sve se to moglo vidjeti na 4. festivalu Lado na Mažurancu. Ništa nije moglo proći bez plesnog kocerta, a kako je nastupati po velikim vrućinama noseći narodne nošnje teške i do sedam kilograma, ispitala je naša Dijana Kardum za In magazin.

''Ovo je nošnja iz valpovačkog kraja, znači sastoji se kao i obično od podsuknje, suknje, pregače, košulje, marame, kruna, evo, dukati, miraz, ima jedno 5 ili 7 kila, ne mogu vam točno reći'', govori Kristina Opačić Vrućina, prvakinja Ansambla LADO.



''Sad je već vruće, zapravo dosta i šiške čine to da onako bude malo vruće, ali da jednostavno tako je kako je, ali možemo reći da se naviknemo'', dodala je.

Unatoč velikim naporima i ljetnim vrućinama, ansambl Lado uvijek ostaje profesionalan te spreman okupljenu publiku pjesmom, plesom i tradicionalnim nošnjama provesti Lijepom našom. Na temperature koje prelaze i 30 stupnjeva moraju se, kaže, naviknuti.



''Pripremamo se cijelu sezonu da bi mogli izdržati fizičke potrebe. Uvijek je teško naravno, ali to je samo glava, ako si u glavi dobar onda možeš sve izdržati'', kaže Alen Šušković, plesni voditelj Ansambla LADO.

Članovi ansambla spremni su za sve izazove i nepredviđene situacije.



''Evo sad smo upravo imali ugrijavanje, imali smo upjevavanje, prošli smo još nekakve dijelove koji su nam bili potrebni za ovaj nastup jer smo imali izvanrednu situaciju, a to je situacija koja se može dogoditi na svakom koncertu. Nama su se danas dogodile aš dvije takve, da dvije kolegice, jedna je ukočena, jedna se razboljela i morali smo prezumbati program'', dodao je Alen.

Svi članovi pripremaju se sami za nastup. Prije samog koncerta za to im treba i do sat vremena, a između točaka tek nekoliko minuta.



''Mi vam imamo visoku i nisku postavu koja se izmjenjuje na sceni i ovisi koliko traje jedna koreografija od 5 do sedam minuta najčešće cure i dečki imaju vremena da se iz jedne koreografije presvuku u drugu, što je nekada najnezgodinije jer trebamo ponekad spustit pletenice, dignut pletenice, stavit novo oglavlje'', govori Petra Matutinović, solistica Ansambla LADO.

''Međutim moram vam otkriti jednu tajnu, gotovo sam uvjerena da svaki član ansambla Lado, ima noćne more, a to su da ili je nešto zaboravio spremiti za koncert ili da je zaboravio nešto otpjevati i otplesati kako se spada na sceni'', priznala je.

Njihove spretne noge znaju više od sto različitih koreografija, a status putujućeg muzeja zaslužili su fundusom od čak 1200 kompleta narodnih nošnji, od kojih su neki stari više od 100 godina. S tim su se posjetitelji mogli upoznati i na 4. festivalu Lado na Mažurncu. Samo mali je to dio bio bogatog programa.



''Ono što nam je važno zapravo kroz ovaj festival da svi posjetitelji i građani grada Zagreba i da javnost upoznamo zapravo s radom ansambla Lad, ali naravno i da obogatimo kulturni sadržaj u gradu Zagrebu i revitaliziramo područje ovog parka Mažuranac jer je park Mažuranac upravo naš park gdje se službeno središte ansambla Lado nalazi'', dodala je leana Jurin Bakotić.

Odnedavno je ansambl dobio i novu umjetničku direktoricu, prvu ženu na toj funkciji od osnutka institucije



''S obzirom da se radi o jednom vrhunskom nacionalnom ansamblu sa bogatom tradicijom, s vrlo jasnim pravilima, fantastičnim programom, velika i izazovna uloga i drago mi je da je to tako'', kaže Zrinka Posavec.



''Ja sam se odlučila za jedan Lado retro, jedan klasični Ladov repertoar koji je publici jako drag i poznat. Mislim da je to nešto što je učinilo Lado Ladom, tako da ne želim izlaziti van tih okvira'', kaže.

Ansambl Lado ove godine slavi 75. rođendan. Nakon ovog festivala, Lado očekuje ljetna turneja. Posjetit će tako Koručulu, Hvar, Zagvozd, Sinj, Split, Dubrovnik a nasupit će i u Ptuju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 inMagazin Saša Lošić otkriva pravi razlog petogodišnje stanke Plavog orkestra: ''Mene je to na neki način vanredno opkolilo...''

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Izabela Martinović o svojoj najvećoj podršci: ''Ona je uvijek tu i sve prati, ima veću tremu od mene''