Izabela Martinović o svojoj najvećoj podršci: ''Ona je uvijek tu i sve prati, ima veću tremu od mene''

Završen još jedan Splitski festival. Tko je sve zapjevao, tko je nagrađen, tko je doživio nezgodu prije nastupa, a tko proslavio 70. rođendan, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Na najljepšoj pozornici na otvorenom na Prokurativama, slavio je Saša Jakelić s pjesmom Bez tvog tila. Pjevač je osvojio prvu nagradu žirija, ali i srca publike koja je pratila 64. Splitski festival.



''Posvetio bi nagradu svojoj djeci, to su Nino i Stela, jedna jednome, druga drugome pa ću im stavit u regal. Meni to sve sa kasnim paljenjem dođe, stvarno mislim u Splitu dobiti ovo, ne znam šta bi rekao, presretan sam'', rekao je Saša.



Sretan je bio i Mucalo, koji se ponovno vratio na Splitski festival nakon 14 godina i osvojio drugu nagradu publike s pjesmom Iza pedesete. Pjevač je nedavno proslavio 70. rođendan.



''Bila je velika fešta, svi su se pojavili koji su trebali i bilo je zaista lijepo. Valjda ima nešto u genima, moji su živjeli po 94 godine. Jer dok radite vi ste u kondiciji, pa se malo posvećujem i hodanju, plivanju i to je to'', kaže Mucalo.



Publiku na splitskim Prokurativama oduševio je i Ibrica Jusić, unatoč nezgodi koju je doživio, nije želio odustati od pjesme. Iako ga se uvijek može vidjeti sa psom, ovoga puta je mačka kriva za sve.



''Spašavao sam svoga mačka da mi ne ode pod auto, ja izašo, a on pored mene fiju. Kako sam slab na nogama spotakao sam se i puf ravno na nos. Krv curi u potocima a ja se smijem sebi i kažem vidi budale'', sa smijehom priča Ibrica.



Bivši profesionalni tenisač i hrvatski Tom Jones, kako mediji kažu za Nenada Vetmu, nastupio je prvi put na Splitskom festivalu '87., a prisjetio se i anegdote s jednog od nastupa.



''Slučajno sam išao spasit curicu da ne padne s bine pa sam pao ja s bine. Mogao sam se ubiti, Bogu hvala što sam tako dobro prošao i malo sam nategao ligament. Ali da nisam bio u tom sportskom duhu tko zna što bi se dogodilo'', govori Nenad.



Zlatni Grgur za doprinos hrvatskoj kulturi dobila je grupa Stijene, predvodila ih je Izabela Martinović, koja ne krije oduševljene ponovnim okupljanjem benda, a iz publike ju je bodrila majka.



''Više je nju trema nego mene. Ona je uvijek tu i ona sve prati. Ajme kako ćeš, šta ćeš. Sad će ona sve gledat pa će se bojat kako ću ugazit, kako ću izać, sve već znam haha'', govori Izabela.



Dean Dvornik je predstavio publici pjesmu ''Ista ko prije'', a ovo mu je ujedno posljednja samostalna jer priznaje nam, otkad se pridružio splitskom bendu, koncerta je sve više.



''Sad smo bili na Viru tamo je bila ludnica, krcato je bilo, zvali su nas na bis, izašli smo dva puta, treći put smo se stvarno bili oznojili jer znaš imamo mi i neke godine nismo baš poletarci'', priča Dean.



Treća nagrada žirija otišla je u ruke Dženana Lončarevića, a on je ujedno glasio kao najveće iznenađenje Splitskog festivala. Za ovu prigodu naučio je i dalmatinske riječi, a s nekima se malo i namučio.



''Isfrižan, finile su štorije, i tako dalje ali generalno nije bilo teško. Nekako vučem i korene iz Dalmacije, majka mi je dalmatinka i kad na svojim nastupima pjevam pjesme Olivera Dragojevića moram ih otpjevat kako ih je on otpjevao.'', priča Dženan.



Otpjevana je još jedna godina Splitskog festivala, hrvatski Sanremo zaokružio je pravi početak ljeta u kojem neće nedostajati glazbenog šušura.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Naš mladi voditelj i supruga dobili su drugo dijete, Nina je otkrila ime malenog dječaka

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Već se zna koga će Severina uvesti u Novu godinu, evo gdje će naša najveća zvijezda pjevati na najskuplju večer