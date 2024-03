Kultni dalmatinski bend snimio je pjesmu koja bi lako mogla biti ljetni hit, dovoljan je si samo naziv - ''Di si lipa''!

Nakon više od četrdeset godina na sceni, kultni dalmatinski Trio Gušt spremio je novu pjesmu, koja će, ako je suditi prema temi i prvim reakcijama, biti jedan od ljetnih hitova. Pjesma se zove ''Di si lipa'', stvorili su je u suradnji s Juricom Pađenom, a ekskluzivno predstavili našem Hariju Kočićuza In maagzin.

Legendarni zabavljači za ljeto su pripremili pjesmu kojoj je cilj u isto vrijeme zabaviti, ali se i našaliti s protagonistima nedavnih novinskih napisa.



''U slučajnom razgovoru s Juricom Pađenom, našim starim prijateljem, rekao sam daj Jura, ako ti padne što na pamet, napravi nešto veselice, zezalicu neku. Nije prošla ura vremena on govori imam nešto aktualno, taman za vas!'', govori Želimir Dundić iz Trio Gušta.



''Radi se o nekoj curi i starijim momcima koji još uvijek vole pipati cure i sad ćemo vidjet kako će to ispast'', objasnio je Gordan Šegvić.



Četrdeset i tri godine su na sceni u istom sastavu, što je raritet i u svjetskim okvirima.

''To ti je kao i svaki brak. Najlakše je nešto razbucat, prekinut, posvađat se i tako dalje. Poanta je prevladat te suprotnosti'', objasnio je Rade Konstantinović.



''Ja sam imao dva braka pa nisam skupio toliko u dva. Mislim da to govori više o karakteru nas dvojice nego o glazbenim postignućima. Dakle, apsolutno povjerenje mora vladat'', rekao je Želimir.



Prošle su godine pjesmom Mare pokorili nizozemske top ljestvice i deset tjedana bili među sto najslušanijih izvođača, uz velikane poput Petera Gabriela i Erica Claptona.



''Ja mislim da je Clapton već na zalasku karijere, ali sad mi mladi dolazimo'', zaključio je Gordan u svom stilu.



''To smatramo jednim od trofeja, ali najveći trofej je sigurno u Amsterdamu zajednički nastup s BB Kingom. Kakav je BB King? Debeli!'', dodao je Želimir.



Za ljeto, kažu, imaju mnogo planova, kako privatnih tako i poslovnih.



''Ja i Dundo imamo šestoro unučadi, čekamo Šegvu, on je najmlađi, pet godina mlađi od mene, da krenu njegovi, tako da bit će nas!'', kaže Rade.



''Malo sam se udeblja pa planiram kupit nove kupaće gaće, a u njima neću nastupat, hahah, ali već kuca dosta Turističkih zajednica na vrata pa se nadam da ćemo se oznojit od posla.“, govori Želimir.



Sigurni smo da hoće jer neizmjerna energija ovih mladića dokazuje kako se, nakon četiri desetljeća karijere, tek zagrijavaju.

