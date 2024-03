Alka Vuica povjerila nam je što je povezuje s Baby Lasagnom: ''Zahvaljujem publici koja je glasala za njega''

Najveće pitanje ovog proljeća bit će ''Tko to tamo pjeva?'' Upravo je to ime novog glazbenog showa, u kojem će kao jedna od panelistica sudjelovati i Alka Vuica. Ova legendarna glazbenica rekla nam je kako može otkriti tko je dobar pjevač, a tko nije. Povjerila nam je i što je povezuje s Baby Lasagnom. Sve pogledajte u minutama Dijane Kardum.

Baby Lasagna manija zahvatila je sve - od radijskih postaja, eurovizijskih kladionca, društvenih mreža. Njegov ples plešu i europarlamentarci. A da ovog skromnog mladića čeka svijetla budućnost uvjerena je i Alka Vuica.



''Marko Purišić alias Baby Lasagna je dijete koje ja jako volim i s kojim već na neki način surađujem, onako 2 godine se dopisujemo, on meni šalje pjesme. Htjela sam otpjevat neke njegove pjesme. Jako je talentiran, jako dobro radi i ovo je genijalno što je uspio probiti tu barijeru i zahvaljujem publici koja je glasala za njega jer konačno imamo šanse da stvarno pobijedimo'', rekla je Alka.

Ovoj glazbenici koja je u karijeri napisala neke od napopularnijih domaćih pjesama poput Gdje dunav ljubi nebo i Tu je moj dom, ali i mnogih drugih. Upravo zato ne čudi da joj na vrata često pokucaju mladi izvođači.



''Jedno su želje, drugo su mogućnosti. Znam da je Zrinko Tutić uvijek imao neku foru kad bi netko rekao da hoće pjevati - onda bi mu rekao neka snimi pet pjesama, ali na hrvatskom jeziku - dvije brze, dvije srednje i jednu sporu i onda bi tako odlučio. Mnogi pjevači ili ljudi koji se hoće bavit pjevanjem su puno bolji ako pjevaju na engleskom ili u određenom žanru, ali ne mogu sve'', objasnila je Alka.



''Pjevač se postaje, bez obzira na talent. Znači uči se s godinama. Možete naučiti pjevati i ja sam naučila'', kaže Alka.

U doba dance glazbe nizala je velike hitove kojih se publika prisjetila nedavno u Areni Zagreb. A njezin je nastup obilježila i jedna nezgoda.

''To nije uopće škodilo, dobra je bila zabava jel tako. Ja sam čak i ljosnula, onda su svi komentirali ona pjeva na playback, ne pjevala sam duplex'', kaže.

Za sve su bile krive cipele, no jednom je imala slično iskustvo.



''Da, što se tiče pjevanja ali jednom sam pala u Sisku kad sam imala večer poezije. To je stvarno čudno ali ja sam recitirala, bile su upaljene svijeće - ja sam se kretala unatrag i propala sam u rupu gdje je bilo ozvučenje - to je bilo strašno. Isto sam se mogla polomit. Ali događaju se tako stvari'', kaže.

Na prvi dan proljeća očekuje ju promocija rock albuma koji je nastao u suradnji sa Zoxx-om. Pripema i nove pop pjesme, a već od ovog tjedna ćemu je gledati i u showu Tko to tamo pjeva, gdje će biti u ulozi jednog od panelista.



''Novi show Tko to tamo pjeva je fenomenalan. Nisam ni ja očekivala da ću se tako dobro zabavljati, jako je interesantno zato što stvarno nije lagano pogađati tko dobro pjeva, tko loše pjeva znači samo promatrajući playback'', objasnila je.

Panelisti pomažu natjecateljima da među 9 tajnih glasova razaberu tko je od njih dobar, a tko loš pjevač.



''Mi kao pjevači promatramo i kako netko pleše, da l' ima ritma, kako izgovara playback ali ne smijete zaboraviti da ako je netko dobar pjevač može biti i dobar glumac'', zaključila je Alka.

Ova nevjerojatna emisija doseže vrhunac zabave i uzbuđenja, postavljajući nove standarde u svijetu televizijske zabave, a smijeh i nevjerojatni talenti nadmašuju sva očekivanja. Prvu epizodu očekujte već ovog petka u 20:15 na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Poznati Hrvati o uvođenju obveznog vojnog roka: ''Ja sam za, gledam ovu djecu 18, 19, godina, dobro bi im došlo malo vidjeti drugačiji način života''

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Još svi pričaju o zubima koji su Miji Negovetić ispali dok je pjevala, javila joj se čak i Vanna zbog viđenih prizora!