Savjet Josipe Lisac kako pronaći ljubav koja će trajati cijeli život: ''Svatko je od nas mora otkriti sam!''

Nakon što je na Valentinovo proslavila 74. rođendan, Josipa Lisac ovog je vikenda proslavila i 50 godina albuma ''Dnevnik jedne ljubavi''. Zašto joj naziv tog antologijskog albuma nije sjeo na prvu i koji je njezin savjet kako pronaći ljubav koja će trajati cijeli život otkrila je Davoru Gariću za In magazin.

Kruna proslave 50 godina albuma ''Dnevnik jedne ljubavi'' bio je Josipin koncert u Domu sportova.



Josipin je koncert u Zagrebu bio rasprodan tjednima unaprijed. Istu sudbinu dijele i drugi njezini nastupi širom regije.



''Što bih ja trebala reći, zahvalna sam! Zahvalna sam jako. Znate što, s obzirom da sam ja kroz godine slušala da je to dobro, i da moram vjerovat da je to dobro, naročito Karlo koji je bio pun entuzijazma, pun te energije fantatsične, on je apsolutno šarmirao sve, tako da se ja prisjećam svih tih trenutaka i to je to, to je moralo biti ovako'', priča Josipa Lisac.



Otkrila je da joj naziv antologijskog albuma Dnevnik jedne ljubavi nije sjeo na prvu.



''To je istina! Pa ne da nisam bila zadovoljna nego malo ustukneš, pa malo ti je možda neugodno, ja imam 22 godine, znate, a ljubav je velika, široka, vidite kako ona traje cijeli život, ali to je bilo samo malo, dan, dva...slatko...a Karlo viče ''Genijalno!''...diže se gore...fantastično!'', priča Josipa.



Uz legendarne evergreene, izvela je i najnoviju pjesmu ''A gdje si ti'' koju je uglazbila sama.



''Pa baš je dobro ispalo! Pa ja sam jedna sretnica, jedna od 1000'', kaže.

Kaže Josipa, sve se može kad je čovjek zaljubljen.



''Svi to traže. Svi to traže! Ja nisam ekspert nikakav, ja živim svoju ljubav, i zapravo pročitala sam jednu lijepu pametnu, Novalis je rekao da je to tajna! Svatko je od nas mora otkriti sam! Nema savjeta! To su ovi trenutci, to je ovo lijepo zajedništvo, to je osjećanje, ljubav jedno za drugoga, to je sve samo ne hir, to je sve sve sve sve i na kraju TO JE SLOBODA!'', zaključila je.

