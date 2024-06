Koja mjesta na Jadranu ove godine biraju naša poznata lica: ''Imam svoje tajne lokacije!''

Godišnji odmor ovih se dana mnogima mota po mislima. U kalendaru se križaju dani do odlaska na plažu i kupanje, ali ima i onih koji se spremaju na drugačija putovanja. Provjerili smo kako će nadolazeće mjesece provesti naša poznata lica i kako se najviše vole odmarati.

Ljeto je stiglo pa kontinent mnogi zamjenjuju Jadranom. Kako i ne bi kada se živa u termometru penje visoko, a najbolje se rashladiti u moru. Biraju li naši poznati osamljenije plaže ili one na kojima je šušur i mnogo ljudi?



''Mislim da je cijeli život u balansu. I izbor plaže i izbor bikinija i izbor hrane - balans. Nekad malo više, nekad malo manje neki puta puno ljudi nekad nitko'', govori Mia Kovačić.

''Na nudističke plaže sve da želim više ne smijem to je nekad bilo prekrasno, mogli ste otić na nudističku plažu i uživat onakvim kakve vas je bog stvorio. U vrijeme mobitela ja ne želim neku naslovnicu vidi Milu Elegović. Ne. Ja lijepo pristojno idemo po plažama i to je ok'', kaže Mila Elegović.

''Uvijek osamljene plaže, da se maknem jer gužve mi je ovako poslovno i previše i onda ovako ljeti nemoj da me itko vidi, nemoj da se moram družiti'', dodala je Gina Damjanović.



Gina je porijeklom s otoka Brača pa već zna gdje će biti njezina ljetna baza.

''Ići ćemo prije toga do Istre, Šolte tamo imam obitelj to je neki početak obiteljske baze i onda Brač gdje se nadam da ću ostat što duže', kaže Gina.



Većina uskoro pakira kovčege. Jedni na kraće, drugi na puno duže.

''Planovi su uvijek Jadran, Omiš kod mene, malo Korčula, nekakvo okupljanje imamo u vidu i onda krajem ljeta jedno žensko jedrenje. Ko preživi pričat će'' kaže Mia Kovačić.



''Imam svoje lokacije tajne, kaže Mila Elegović. Točnu lokaciju ne smijem odati'', kaže Mila Elegović.



''Do 9. mjeseca me nema, na Korčuli sam i u Dubrovniku. Suprug će doć negdje u 8. tamo gdje ima mora. Bolje to nego u Zagrebu'', otkrila je Pula Jeričević.



Nisu svi ljubitelji mora pa će neki ljetovanje zamijeniti putovanjem. Među njima je i naša političarka.



''U osmom mjesecu idem u Tursku u Kapadokiju. Sljedeći tjedan sam u Londonu ali poslovno na konferenciji, ali putovanja nas pune energijom pozitivnom. Kapadokija je baš životpisna. Je je nadam se da ću se uspijet ukrcat na balon, lijepo putovanje jako se veselim'', kaže Mirela Holy.



Najvažnije je ponovno napuniti baterije za ostatak godine.

''Živimo na selu tako da možemo uživati blagodati seoskog života i jako sam sretna zbog toga. Kad krenemo na more će biti more i morske radosti, djeovjčica je sad 9 mjeseci, nju ćemo bacit u more i vidjet jel će plivato'', zaključila je Marija Borić.



Nekima će ovo ljeto donijeti prvo plivanje, nekima prve ljubavi, a većini dugoočekivani zasluženi odmor.

