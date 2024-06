Evo kako je Seve najavila novu pjesmu s kolegama iz susjedstva: ''Čast mi je raditi s talentiranom mlađom ''braćom''

Severina se oglasila na Instagramu povodom izlaska pjesme "Aritmije" koju je snimila s Jalom Bratom i Bubom Corellijem.

Bosanskohercegovački reperi Jala Brat i Buba Corelli zajedno sa Severinom izbacili su novi singl ''Aritmije''.

Sada se naša pjevačica povodom izlaska nove pjesme oglasila na svom Instagram profilu.

"Prije sedam godina, šetala sam Zagrebom i dobila na WhatsApp pjesmu koju sam slušala cijeli dan, a nisam ništa razumjela tekst. Samo sam razumjela dio refrena, koji je glasio 'Otrove'. Kad sam se vratila kući, tražila sam od čovjeka koji mi je poslao pjesmu, jednog menadžera iz Njemačke, našeg bookera, da zamoli autora da mi pošalje i tekst.

Do tada, slušala sam ju i dalje i nisam mogla vjerovati koliko je dobra. I bez obzira na to što nisam razumjela tekst, odmah sam znala da ću ju (ot)pjevat. S tekstom, to je bio potpuni pogodak i tu počinje suradnja s Jala Bratom, koji je poslije za mene napisao još nekoliko pjesama - 'Tutorial', 'Magija', 'Daleko ti kuća' i 'Halo'", započela je.

"Međutim, s 'Otrove' je započeo period divnog prijateljstva, koje se nastavilo do dan danas. Baš danas, želim sreću Jali Bratu i Bubi Corelliju, jer je upravo izašao njihov album 'Goat Season #2'. Jako mi je drago što sudjelujem na jednoj pjesmi, koja se zove 'Aritmije', jer mi je uvijek sreća i zadovoljstvo raditi s talentiranom mlađom 'braćom'. Znam da će i dalje biti najbolji, kao i do sada", dodala je Severina.

Inače, Jala i Buba vladaju balkanskom glazbenom scenom. Njihove pjesme uvijek su u vrhu trendinga diljem regije. Ovog mjeseca našli su se na čak tri mjesta Billboardove ljestvice za Hrvatsku, i to s pjesmama ''Monster'', ''7ice'' i ''Rosalia''.

