Upoznajte 11-godišnje čudo od djeteta iz Samobora: Kineski je naučila iz dosade, napisala je knjigu i slika kao Picasso!

Kineski jezik naučila je iz čiste dosade, piše nagrađivane bajke i priče, a upravo je dovršila i svoju prvu knjigu. Uz sve to slika kao Picasso, a sama je organizirala i humanitarnu akciju. Možda tu ne bi bilo ništa čudno da Ema Dujmović nema samo jedanaest godina.

"Bok. Moje ime je Ema Dujmović. Imam 11 godina i dolazim iz Samobora. Ovo je moje ime na kineskom'', sve je ovo Ema Dujmović rekla na kineskom za In magazin.

"Hrvatica s kineskom dušom" - tako je 11-godišnju Emu Dujmović opisao veleposlanik NR Kine u Hrvatskoj kad ju je čuo kako govori kineski. Jedan od najtežih jezika na svijetu ova djevojčica svladala je kao od šale. Učiti ga je počela kad je imala samo pet godina, i to iz čiste dosade.

''Pošto nisam išla u vrtić, roditelji su mi predložili da učim neki jezik. I ja sam razmišljala, razmišljala i naletila sam na kineski. Došla sam mami i tati i rekla sam ja želim učiti kineski. To je sad bila minuta šutnje. Ali ja sam oduvijek voljela da je nešto zahtjevno, izazovno i da nije tipično'', govori Ema.

Prve četiri godine podučavala ju je sugrađanka kojoj je majka Kineskinja, a posljednje dvije uči ga online s profesoricama iz Kine. Nedavno joj se ostvarila želja da Kinu i posjeti. Ondje je na natjecanju za neizvorne govornike kao najmlađa predstavnica branila boje Lijepe naše. Osvojila je visoko 9. mjesto i među 58 osnovaca iz cijelog svijeta proglašena najkreativnijim djetetom.

''Dojmilo me se što su ljudi jako pozitivni, svi se smiju, na ulicama vidite samo osmijehe. I isto mi se jako svidjelo što su osviješteni o zagađenju. Doslovno svi imaju električne aute, a najčešće se voze motori, što me iznenadilo. Jako sam bila tužna kad sam morala ići kući zato što mi je stvarno bilo predivno, i upoznala sam puno novih prijatelja i stvarno bih voljela to još jednom ponoviti'', kaže.

Osim jezika, zanimaju je i kineska kultura, povijest i glazba. Svoja znanja rado prezentira drugima. Sa samo 9 godina, na poziv najboljeg učitelja na svijetu Dejana Nemčića, održala je predavanje višim razredima osnovne škole.

"Ja sam cijele božićne praznike pripremala, i 2022. u veljači sam održala to predavanje. Stvarno mi je bila velika čast i stvarno sam jako zahvalna na toj prilici'', govori.

Ova malo čudo od djeteta piše i nagrađivane priče, bajke i pjesme. Iz njezina briljantnog uma nedavno je izašao i dječji roman "Život jednog psa" na osamdeset i tri stranice.

''Ta knjiga se radi o mom psu Zeusu. To je kao njegov dnevnik svakodnevnog života od kad smo ga kupili, pa do danas. Kroz cijelu knjigu on komentira neke naše radnje, i knjiga je napisana u prvom licu'', objasnila je.

Za svoj roman prvijenac sama je oslikala naslovnicu. Jer osim kreativnog uma, Ema ima i kreativne ruke. Slikati je počela sa samo četiri godine.

''Ja bih se opisala putem ove moje slike, tu sam prikazana kao dijete koje ima u svojoj glavi mnoštvo stvari. Kada bi me netko pitao, joj, ona jako puno toga radi, ne stigne se družiti, ne stigne biti dijete, to zapravo nije istina. Ja naravno stignem i volim se družiti sa prijateljima naravno imam svoje slobodno vrijeme, no to što ja radim, radim iz ljubavi i jer me to zanima, i to je moj odmor.", objasnila je.

U malom tijelu ove Samoborke kuca veliko srce. Sama je osmislila i organizirala humanitarnu akciju. Na majice je odlučila otiskati svoje radove te sav prihod od prodaje donirati za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi.

''Ja sam kontaktirala gradonačelnicu, ona me pozvala da dođem kod nje u Poglavarstvo i onda je moju ideju objeručke prihvatila,, sve smo majice prodali i sretna sam da je to uspjelo i tim povodom sam dobila Plaketu gradonačelnice zbog čega sam jako ponosna'', zaključila je.

Ema je ponos ne samo grada Samobora već cijele Hrvatske.

