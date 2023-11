Meri iz MasterChefa odgovorila je na pitanje koje sve zanima, što se događa s hranom koja ostane nakon kuhanja u showu?

Bivša natjecateljica MasterChefa i TikTokerica Meri Goldašić na svojim je društvenim mrežama odgovorila na pitanje koje je zanimalo brojne pratitelje, objasnila je gdje ide neiskorištena hrana u natjecanju.

Poznata hrvatska TikTokerica i bivša natjecateljica MasterChefa Meri Goldašić objavila je zanimljiv videozapis kojim je objasnila jednu važnu stvar.

Naime, Meri je dobila puno pitanja na temu hrane u natjecanju i otkrila da ju je puno pratitelja pitalo gdje završi hrana koja ostane, a ona je odlučila sve objasniti jer je vidjela puno komentara s predrasudama o postupanju prema hrani.

''Iako ste mislili da se to baca jer je to televizija, vjerojatno mislite da oni bacaju kile i kile mesa i ribe na dnevnoj bazi, ali ja vam moram reći da to ide na dvije strane'', rekla je na početku pa nastavila:

''Dakle, imamo kantinu na Novoj TV gdje se kuha ručak za natjecatelje i ljude koji rade na MasterChefu i jedan dio hrane ide tu, a drugi dio namirnica ide u vilu. Sve što ne iskoristimo mi pojedemo u slobodno vrijeme, imali smo smočnicu i frižidere u vili i to smo pojeli. Štoviše, ne da nismo smjeli bacati nego smo morali i odvajati tu hranu tako da smo stvarno morali paziti što radimo s njom, ali najvažnije je da se hrana ne baca!'' naglasila je nekoliko puta.

Meri na TikToku prati više od 100 tisuća ljudi, a osim smiješnog sadržaja objavljuje i videe u kojima kuha. Evo i što bi odabrala kad bi morala birati između društvenih mreža i kuhanja.

"Kad bi baš morala odabrati, birala bih društvene mreže. Volim kuhati, ali imam i drugih interesa i još mnogo stvari koje mogu ponuditi ljudima koji me prate. Kuhinja i društvene mreže idu savršeno jedno s drugim jer bez dobrog marketinga nema ni prodaje. Danas svaki bolji ugostiteljski objekt drži do svog imidža na društvenim mrežama jer su se navike ljudi napretkom tehnologije promijenile. Svi volimo prije odlaska na novo mjesto proviriti na Instagram i vidjeti fotografije drugih ljudi na toj lokaciji, stoga je uvijek bolje neko vrijeme u danu posvetiti i društvenim mrežama ako ste vlasnik ili vlasnica restorana", otkrila nam je Meri nakon odlaska iz MasterChefa.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbog ovog se videa Hauser našao na udaru negativnih komentara: ''Bez uvrede, ali bljak, jako je razočaravajuće ovakvo ponašanje!"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zbog ove haljine Žanamari uspoređuju s Jennifer Lopez: ''Kako ti stoji, izgledaš fenomenalno!''