Nova nada Dragojevićevih: Kao da je rođena na pozornici, ali sebe ipak vidi u jednom drugom zanimanju!

Nerijetko svjedočimo da djeca glazbenika izaberu istu profesiju kao njihovi roditelji, a očevim stopama mogla bi krenuti i kći Petra Dragojevića. Devetogodišnja Debora na dječjem Splitskom festivalu osvojila je čak dvije nagrade. Tatu i kćer Dragojević u glazbenom studiju posjetio je naš Gordan Vasilj, sve možete vidjeti u prilogu In magazina.

Da glazba definitivno teče u venama Dragojevićevih, pokazala je i kći Petra Dragojevića. Uz pratnju Mažoretkinja Grada Splita, devetogodišnja Debora oduševila je nastupom na Dječjem Splitskom festivalu, i pjesmom 'Morski bal' osvojila treću nagradu publike i prvo mjesto prema glasovima žirija.

''Pa žena je napisala pjesmu i bila je ideja da idemo na Dječji festival. Debora, bi li ti htjela ići? Zašto ne, kaže ona, baš bi htjela. I evo, sve drugo je povijest.'', priča Petar.

''Iznenađena sam bila i jako sretna. Gledala sam u točku od jednog broda i onda sam se uživila u pjesmu i počela plesat, radit pokrete. Bila sam uživljena skroz.'', prič Debora.

Iza nove nade Dragojevićevih, koja kao da je rođena na pozornici, su i dva koncerta u splitskoj glazbenoj školi.

''Na prvom koncertu sam imala malu tremu, a na drugom sam se opustila već, navikla sam se. Ni na ispitu uopće nisam imala tremu.'', govori Debora.

Velika želja joj je snimiti album dječjih pjesama s tatom, ali kad odraste, sebe ipak vidi u drugom zanimanju.

''Pa ne bih htjela postati pjevačica nego pedijatrica zato što volim malu djecu, volim ih čuvat i volim se igrat doktora od malena već'', priznala je Debora.

A kako ova odlična učenica kao jedina djevojčica u obitelji izlazi na kraj s četvoricom braće?

''Pa slušaju me ovako na dane. Nekad me malo zezaju, a nekad su dobri prema meni.''

Zanimalo nas je i tko je veći autoritet u odgoju petero djece, Petar ili njegova supruga Dea, s kojom će u rujnu proslaviti 18. godišnjicu braka.

''Ja sam veći autoritet, ali kad im treba popustiti onda idu ženi, a to je tako, nema veze.'', kaže Petar.

A ni Oliverove Dupine ni nećaka ove godine nećemo gledati na koncertu ''Trag u beskraju'' u Veloj Luci.

''Pa je, nas nema pa ne moramo biti svake godine. Oliver je jedna velika institucija i neka svi pokažu svoje i neka slave, to je najbitnije jer ipak njegove pjesme ostaju svima nama.'', kaže.

A nakon brojnih ljetnih koncerata po obali, Petar će u rujnu svoje obožavatelje počastiti novom pjesmom koju mu je napisao Sergej Ćetković.

''Poruka od njega 'di si?' Ja govorim kući, on govori 'imam pjesmu za tebe'. Ja sam se malo šokirao, govorim odlično, poslao mi ju je, pitao kakva mi je. Ja govorim fenomenalna. To je to.''

A samo za In magazin je premijerno otpjevao dio nove pjesme što možete vidjeti u prilogu.

