Pulski filmski festival u znaku posveta: Kome su nagrađeni glumci posvetili osvojene Zlatne arene?

Završio je 71. Pula film Festival. Tko se okitio Zlatnim arenama te kojim su važnim osobama naši poznati glumci posvetili nagrade, doznajte u minutama Anne Opačak za In magazin.

Ovogodišnja Velika zlatna Arena za najbolji film pripala je filmu Proslava redatelje Brune Ankovića. Nastao je prema istoimenom romanu, a kritika ga opisuje mračnim i potresnim. Progovara o tome koliko politika i ideologija oblikuju naše živote.

''Pa ovo je zapravo super važna nagrada, što se tiče produkcijske kuće Eclectica i nas osobno, kao producentice ovo nam je zapravo prvi dugometražni igrani film, pa onda ovako početi, je ne znam ili zastrašujuće ili prekrasno'', govori Tina Tišljar, filmska producentica

Osjećaj nakon dobivenog priznanja za najbolju glavnu žensku ulogu teško može opisati i Lana Barić. Svoju je nagradu posvetila kolegi iz filma Šlager – Janku Popoviću Volariću.

''Ja sam 50 posto, ja sam pola tog srca, on je druga polovina tog srca koji se zove naš film Šlager i zaista da nisam imala takvog partnera, koji je predivan čovjek, divan profesionalac, talentiran glumac, sigurno ne bi bilo ni ove Arene'', govori glumica Lana Barić.

Prvu profesionalnu ulogu ova je glumica dobila prije 20 godina. A za nju su zaslužne ista scenaristica i redateljica koje i stoje iza filma Sveta Obitelj, a za koji je Judita Franković Brdar dobila Zlatnu arenu za najbolju sporednu ulogu.



''Slavica Šnur, scenaristica i Vlatka Vorkapić redateljica i koscenaristica, tako da evo neki, neki vas ljudi prate cijeli život'', kaže glumica Judita Frankovć - Brdar.

Žensku snagu hvali i Leon Lučev. I to posebne žene u svojem životu. Zlatnu Arenu za najbolju mušku ulogu posvetio je majci.

''Ovih 30 godina, koliko se ja bavim ovim poslom, ona je jako rijetko, prisustvovala nekim mojim uspjesima, premijerama i tako. Onda je bila danas dan da je ona tu, a ja primam nagradu, onda sam nagradu imao potrebu posvetit' njoj'', izjavio je glumac Leon Lučev.

Nagradu Zlatna vrata Pule koju dodjeljuje publika odnio je film Sveta obitelj. A zatvaranje ovogodišnjeg 71. festivala obilježila je i prestižna radionica za razvoj scenarija ''Make the Scene''.



''Trudimo se poduprijeti industriju ovakvim radionicama, make the scene. Ovo je prva takva i nadam se da će postati tradicija. uz to, nagrada je da razvoj scenarija i to je prilika za učenje i na taj način mladim ljudima dajemo podršku'', izjavila je Aleksandra Subotić.

''Izuzetno smo zadovljni odazivom, brojerm prijava, blizu 90, i selkcijom. bilo je teško napravit selekciju na 6 finalsita'', kaže Nataša Buljan.

''Stvarno su svi jako dobri. Ja već imam neke svoje favorite , ali vidjet ćemo što vijeće kaže'', kaže Goran Bogdan.

A žiri je odlučio da će novčana nagrada od 10 tisduća eura pripasti ovoj zaljubljenici u filmsku umjetnost:

''Ovo je nevjerojatna prilika za mlade ljude koji su željni da pokažu što znaju i uz pomoć United Medie i producenata s iskustvom da napravimo nove projekte i sjajne priče'', govori Katarina Krstić, redateljica i producentica.



A možda će baš te sjajne priče otvoriti sljedeći Pula film festival.

