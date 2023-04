Kazališna senzacija o Lepoj Breni se vraća u Hrvatsku: ''Nije bilo jednostavno pjevati pred njom''

Dugo jedna predstava nije privukla toliko pozornosti kao ''Lepa Brena project''. Predstava o njezinom životu postala je pravi hit, pa se tako nakon rasprodanih izvedbi u ožujku vraća u Hrvatsku. Koje će gradove obići ali i kako je glumcima bilo nastupati pred pjevačicom pogledajte u prilogu In magazina.

Malo je umjetnika koji za života postanu protagonisti predstave. No to je pošlo za rukom Lepoj Breni. Priča o njezinu životu postala je prava kazališna senzacija, a nakon rasprodanih izvedbi u ožujku, sada se ponovno vraća u Hrvatsku, na zagrebačke i riječke daske te dolazi u Split i Makarsku.



''Veselim se jako izvedbi predstave u Splitu, tamo je moja mama živjela i radila 3 godine. Snimala je seriju i puno je vremena provodila tamo i jedva čekam da vidim Makarsku, nisam dosad imala prilike da idem tamo'', govori glumica Anđela Jovanović.



''Nažalost kad ste na turnejama, često nemate vremena da obiđete grad u kojem se nalazite, međutim na prošloj turneji smo imali dan pauze. Ja sam iskoristio to slobodno vrijeme da obiđem Rijeku i oduševio sam se ljepotom tog grada. Uvečer sam uživao u starom gradu, ujutro sam šetao uz more'', priča glumac Vladimir Aleksić.

Pogledaj i ovo Dočekana ovacijama Lepa Brena u Zagrebu gledala predstavu o svom životu i plakala, svečanom premijerom krenula turneja kazališnog spektakla

Likom Lepe Brene ispričana je priča o raspadu bivše države i sudbini njezinih građana. Brenu su utjelovile četiri glumice i jedan glumac, a poseban im je osjećaj bio u Zagrebu nastupati pred samom pjevačicom.



''Posebno je bilo iskustvo igrati ovu predstavu pred Brenom, ona nas je gledala u Zagrebu i to je bio baš onako veliki događaj i ja sam imala veliku tremu, nije baš najjedostavnije pjevati Breninu pesmu pred njom'', iskreno priča Anđela Jovanović.

U četrdeset godina karijere Lepa Brena postala je pravi društveni fenomen te njezina popularnost ne blijedi.To potvrđuje i ova predstava jer ulaznice se rasprodaju u rekordnom roku.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša najseksi novinarka izbacila bujni dekolte u badiću na jedno rame, pogledajte zašto joj svi pišu da je ljepotica!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 inMagazin Sjećate se našeg poznatog voditelja Ivice Kovačevića? Život mu se 2007. u potpunosti promijenio, a više se tako i ne zove!