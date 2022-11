Kći nekadašnjeg nogometaša jedna je od naših najljepših tenisačica, ali i humanitarka u sklopu projekta koji su prepoznale i svjetski poznate zvijezde

Uz Kate Hudson i Christinu Aguileru stala je naša tenisačica Mariana Dražić. Kći bivšeg reprezentativca i nekadašnjeg kapetana Hajdduka Darka Dražića, dio je humanitarnog projekta koji prikuplja donacije za gladne diljem svijeta. No to nije prvi put da pokazuje svoju humanu stranu. S tenisačicom velikog srca upoznat će vas Sanja Jurković.

Pozdrav, ja sam Mariana Dražić, hrvatska profesionalna tenisačica, rođena sam u Makarskoj i imam 27 godina, predstavila se.

I kad ne igra tenis, Mariana se bavi humanitarnim radom.

''Sve je krenulo 2020. godine početkom trećeg mjeseca kada je korona uzela maha, kada su turniri teniski bili obustavljeni, znači kada je, ajmo reći, moj svijet stao na neki način. Obratila mi se glavna urednica Share the meal aplikacije od World Food programa.

Raznorazne su akcije tu za Siriju, za Afriku, za Bangladeš, za neka područja koja su ugrožena nekim konfliktom također, znači samo jedan klik je dovoljan da se donira dal na tjednoj, mjesečnoj ili dnevnoj bazi, a i godišnjoj također, obroci za gladne širom svijeta'', priča Mariana.

A osim velikih faca poput Christine Aguilere, Kate Hudson ili, pak, Gianluigija Buffona, akciju su prepoznali i brojni domaći sportaši.

''Za njega su mnogi naši poznati sportaši donirali, tu je Šime Vrsaljko, Filip Bradarić, Filip Zubčić, Marko Rog, mnogi su se uključili podržati tu akciju kad su vidjeli od mene'', kaže.

Marianina humana strana datira još iz djetinjstva kad je svoju užinu često dijelila s onima koji si je nisu mogli priuštiti, a jednom je prilikom nepoznatom čovjeku u dalekom Maroku spasila život.

''Ja i moja kolegica pomogle smo čovjeku koji je ležao u krvi na cesti, udarilo ga je auto i ja sam zaustavila promet da ga ne bi ponovo udarilo auto, a ostali njegovi sugrađani u Maroku jednostavno su prolazili pored njega kao da se ništa nije dogodilo, ja sam alarmirala da se zove hitna i policija i nisam se pomaknula s mjesta nesreće dok nisu došli'', prisjetila se.

Iako joj je, kako kaže, tenis prioritet, ponude za modeling pljušte sa svih strana, no Mariana je fokusirana na pronalazak partnerice za igru parova. Iako joj ne bi smetalo ni da zaigra tenis s jednim holivudskim ljepotanom.

''Pa ovo će zvučati kao kliše, ali Brad Pitt, hahaha'', rekla je.

A kakav je njezin ljubavni status trenutno?

''Moj ljubavni status trenutno je slobodan, a i ne volim previše pričati o privatnom životu, trudim se to držati ovako baš privatno'', kaže.

A poprilično smo sigurni da će morati šarmirati i Marianina oca, inače nekadašnjeg Hajdukova kapetana Darka Dražića.

''Definitivno uz Rogera Federera i Novaka Đokovića, kojima se divim u teniskim uspjesima, moj tata je moj najveći uzor i idol, on je od samog početka sa mnom, uveo me u taj svijet kondicijski pripreme. Kada nisam imala s kim trenirati, uskočio je tu, trenirali smo na terenu jer zna igrati tenis, tako da naučio me disciplini i dan danas imam na zidu isprintanih 10 sportskih pravila kojih se moram držati, mislim morala sam se držati kao mlađa, ali uvijek su mi u glavi i uvijek pamtim to prvo pravilo, a to je trener uvijek u pravu'', kaže.

U ovoj sportskoj obitelji pravila su tu da se poštuju, a tenis i nogomet, dakako, dijele titulu najvažnije sporedne stvari na svijetu. I dok bivši kapetan Bilih katkad i zaigra tenis, nogometnu loptu Mariana ipak prepušta ocu. No kad je daljinski upravljač u pitanju, kompromis je jedino rješenje.

''I kad nije tenis, onda je nogomet na televiziji, pratim da, ako smijem reći navijam za Hajduk, što i nije nešto čudno'', zaključila je.

