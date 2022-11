Lana Jurčević prvi put javno progovorila o teškom periodu kroz koji je prošla: "Čekala sam dobrih 15 godina da otvorim tu temu"

Lana Jurčević na svojem je blogu otvoreno progovorila o anksioznosti i napadajima panike koje je doživjela, a sve sa svrhom da pokaže drugima koji prolaze kroz isto da nisu sami i usmjeri ih na pravi put.

Pjevačica Lana Jurčević na svojem blogu mylapiel podijelila je svoje iskustvo s anksioznosti i napadajima panike.

Otkrila je da je to bio razlog zašto je nedavno pokrenula izazov "pomičem svoje granice" na društvenim mrežama u kojem se dvadeset dana tušira hladnom vodom te je priznala da o toj fazi svojeg života dosad gotovo ni sa kim nije pričala.

"Voljela bi da sam tad znala više o svemu tome... Imala sam osjećaj da je to nešto 'samo moje' i da se o tome ne priča. I eto, čekala sam dobrih 15 godina da otvorim tu temu. Tad nisam znala što je to, nije bilo puno izvora informacija, bila sam premlada da shvatim zapravo točno o čemu se radilo, ali sam znala da me nešto stišće i pritišće i da mi tijelo daje znakove. Vrišti iznutra i moli me da samu sebe doživim i nešto poduzmem. I jesam, propisan mi je antidepresiv, koji mi je dijelom pomogao, ali mi je i jako teško pao na organizam", prisjetila se Lana, a istaknula je i kako ovo radi da bi drugima koji prolaze kroz isto pokazala da nisu sami te kako bi voljela da ovo ne bude priča o njoj provučena kroz "žutilo".

Opisala je svoje iskustvo antidepresivima koje nije bilo ugodno.

"Jedva sam čekala da se 'skinem' s njega nakon godinu dana - ja koja mrzim tablete i koja sam mrzila svako jutro kad sam ga morala uzeti. Tad sam bila najmršavija ikad. Ako pogledate slike i videa iz 2016. - pojelo me. Premlada sam bila i prenespremna za vukove koji su me čekali s druge strane. Bilo je tu stvari vezano uz showbusiness, suočavanje s hrpom komentara, naslova koji su rezali kao nož, "ganjale" su se tiraže i nije bilo milosti u to vrijeme. Čak i da sam bila odrasla, formirana osoba, a ne klinka na početku života, pitanje je kako bi se nosila s tim... Bilo je tu i privatnih stvari, svega pomalo. Nakupilo se. Krenuli su napadaji panike, anksioznost, strah od gužvi, nije samo da su mi zatvoreni prostori bili prijetnja, to je prešlo i na vanjske prostore, 'uhvatilo' bi me i nasred ceste dok sam šetala psa. Imala sam osjećaj da nemam zraka i nisam mogla disati... Doslovno sam mislila da ću se ugušiti" otkrila je Lana, a zanimljivo je da joj se nešto takvo nikada nije dogodilo na nastupu, gdje je znala biti gomila ljudi i zatvoreni prostori, pa je to shvatila kao znak da je to ono u čemu stvarno uživa i njezino, kako na sama napisala, sigurno mjesto.

Ispričala je i kako je u početku znala biti usporena od lijekova i da nije bila najsposobnija za normalnu komunikaciju i socijalizaciju s ljudima u određenim periodima.

"Imala sam baš teških trenutaka", priznala je, a sve se promijenilo kada je počela odlazit na terapije kod psihologa. Dodala je i kako joj se i danas zna dogoditi da joj srce lupa 120 u minuti iz čistog mira, ali i da to sada vidi kao crvenu boju na semaforu i istog momenta zna da mora usporiti.

Cijelu njezinu ispovijest pročitajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Zbog prijateljstva je izgubio natjecateljski duh, a evo s kim se najviše zbližio: "Njoj bih se došao izjadati, mislim da smo se povezali za dugo vremena"

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Dizajner Juraj Zigman u rijetkom izlasku sa suprugom, ne zna se ni kad su stali pred oltar, a uspješno skrivaju i sina