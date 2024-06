Kada Amorove strelice ne biraju vrijeme i mjesto: Doznajte kako su se upoznale naše zvijezde!

Početak ljubavne priče svaki par pamti zauvijek. Od poznatih smo Hrvata doznali čime su ih osvojile njihove bolje polovice te što je kumovalo tom prvom, sudbonosnom trenutku. Svi oni i danas su sretni zajedno, a Dorotea Filipaj za In magazin donosi njihove ljubavne priče.

Iako o svojem ljubavnom životu rijetko govori, Matiju Cveka njegova je odabranica Miriam, s kojom ima 3-mjesečnu kćer, privukla najviše svojim karakterom.



''Ona je jednostavno.. jednostavno jednostavna i super i sve razumije. Mi nekako ne vidimo sve te ljude oko sebe i ne vidimo, pokušavamo što manje primjećivat stvari oko sebe'', objasnio je Matija.

Mišljenje okoline nije bilo važno ni Željku i Ružici Bebek. Razlika od 34 godine nikada nije bila prepreka, a odmah pri prvom susretu bilo je jasno da se između njih rađa ljubav.



''Mene je Željko vjerojatno formirao nekako, ja sam bila jako mlada, imala sam tek 18 godina kad smo se mi upoznali i kroz neko druženje zajedničko shvatili smo da si odgovaramo'', priča Ružica.

Uz Bebeke, jedna od najljepšh ljubavnih priča naše estrade svakako je ona operne pjevačice Sandre Bagarić i supruga Darka. Dokaz su kako ljubav na prvi pogled ipak postoji.



''Ja sam došla u zagreb '92., ugledala čovjeka na muzičko akademiji u sobi broj 13, volim broj 13 i rekla ''Ovom čovjeku ću da rodim djecu!'' i ostalo je povijest!'', prisjetila se Sandra Bagarić početka svoje ljubavne priče.

Nisu jedini koga je Kupidova strelica pogodila prvi prvom susretu.

Sudbonosni susret Leonarde i Zvonimira Bobana bio je u jednom zagrebačkom butiku u kojem je Leonarda radila. Ona je imala 18 godina, a on 20 i bio je perspektivni nogometaš zagrebačkog Dinama. Unatoč nedavnom razdoblju razdvojenosti, ljubav je pobijedila sve izazove pa su prije nekoliko mjeseci svojem braku dali novu šansu.



''Imamo veliku djecu, posvećeni smo jedni drugima puno više nego prije i poznajemo se puno više. Odrasli smo baš skupa. Sad ćemo 33 godine braka! Pa si ti misli!'', priča Leonarda.

Peta je godišnjica braka Maji Šuput i suprugu Nenadu. Ona ga je vrlo brzo osvojila svojom vrckavošću.

''Ona je jedna onako sjajna, otvorena osoba svojom energijom, radošću, toplinom te privuče. Njena energija je ta koja je specifična i otvorenost je ta koja te privuče. Sve u svemu u jednom malom pakiranju jedno čudo, eksplozija emocija. Zato se ja osjećam uvijek uz nju jako dobro'', priča Nenad.



''On uvijek napravi nešto kad se ja najmanje tome nadam. Tako je bilo i sa zarukama, kad se uopće nisam tome nadala, nije mi bilo ni na kraj pameti. Tad me je on zaprosio. Uvijek nekako pokušava začiniti dan, tjedan, mjesec sa nekakvim romantičnim činom, ali baš u trenutku kad meni to ne pada napamet'', govori Maja za Nenada.

Dok su nekima romantične geste na vrhu liste, drugima su pak važne stabilnost i mirna luka.



''Vodimo neki lijepi, smireni život, volim što kad god je slobodan sa mnom putuje'', kaže Danijela Martinović.

Zajednički interesi glavna su poveznica mnogima, pa tako i parovima iz naše priče, koji svoju ljubavnu storiju i dalje sretno ispisuju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sinove Zlatka Dalića rijetko vidimo s našim izbornikom i nisu krenuli njegovim stopama, ali itekako su uspješni na drugim područjima

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Mladi Luka Sučić dosad je skrivao lijepu crnku od javnosti, a evo tko je tajanstvena djevojka i što im je zajedničko!