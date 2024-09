Pitali smo poznate Hrvate što je za njih žvot iz bajke: ''Da legnem mirna i sretna uz svoju dječicu...''

U ovoj priči In magazina vodimo vas u svijet animiranih filmova i najromantičnijih priča, a za to su zaslužni Franka Batelić, Matija Cvek, Dražen Bratulić i Vanda Winter, koji su na nezaboravnoj glazbenoj večeri oživjeli poznate Disneyjeve likove i hitove te otkrili kako zamišljaju život iz bajke.

Prije 74 godine Pepeljuga je dobila svoju animiranu verziju, a na čarobnoj glazbenoj večeri u Lisinskom još jednom je njezine pjesme zapjevala Franka Batelić. Tako su najmlađi uživali u poznatim likovima, dok su odrasli doživjeli povratak u djetinjstvo.



''Nekakvu najdražu možda uspomenu vezano za Aladdina i tu kazetu na talijanskom, postoje nekakve snimke gdje ja pjevam ovu pjesmu koju večeras pjevam isto. U novi svijet, sve verzije znam, to mi je apsolutno najdraža Disneyjeva pjesma. Kad se sjetim svojeg djetinjstva, automatski se sjetim tih nekakvih crtića i te glazbe prvenstveno. Ja sam imala prilike biti i Jasmina u Aladinu i Zlatokosa u Tangled i sada Asha u novom filmu The Wish i zapravo mi je ta cijela čarobna glazba dobila još jedan dodatni level sad'', objasnila je Franka.

Uz animirane likove iz bajki svi smo odrastali, zato je omiljeni teško, kažu, izdvojiti.



''Baš najdraži - diskutirao sam s Frankom i Vandom možda Beauty and the Beast'', kaže Matija Cvek.



''Princeza i žabac gdje sam glumila s kolegom Draženom Bratulićem i Ivanom Glowatzckim, zatim Ljepotica i zvijer budući da sam čak uspjela u kazalištu ponovit tu ulogu i Mala sirena jer je to prvi film koji sam gledala na velikom platnu'', govori Vanda Winter.

Svi solisti na ovom koncertu barem su jednom sinkronizirali crtiće. Taj se posao opisuje kao izrazito ozbiljan, nešto poput najzahtjevnije uloge u kazalištu. A glumac Dražen Bratulić broj svojih sinkronizacija ne može ni izbrojiti.



Neobično je, kažu, kad najmlađi shvate tko se zapravo krije iza glasova omiljenih animiranih junaka.



''Pogotovo jer sam profesorica u dvije osnovne škole i onda klincima bude fora da se tako bavim raznim tim stvarima, pogotovo u crtićima koje oni slušaju, gledaju u kinima. Uvijek je to čudno. a još kad si im učiteljica onda je to kraj svijeta'', priča Sanja Parmać.

No njihova djecu su navikla.



''Njemu je to zapravo otpočetka bilo toliko normalno da je vjerojatno mislio da sve mame tako sinkronizitaju crtiće i tu su da zabave djecu i na taj način. Jako voli, gneralno i crtiće i priče koje mu čitamo i koje sad lagano čita i sam, voli stripove'', priča Vanda.



''Oni su još mali. Viktor možda malo veći pa gleda Disneyjeve crtiće, njemu je recimo Coco super, on voli taj crtić, ali ne doživljava mene uopće. Baš me zanima večeras kad bude vidio da mama pjeva, da l' će to malo drugačije'', pitala se Franka.

Iako su bajke pune zapleta, na kraju sve završi sa ''živjeli su sretno do kraja života''. Zato se često koristi izraz život iz bajke, koji bi za naše zvijezde bio...



''Pa da navečer legnem nekako mirna, sretna i zadovoljna i da imam svoju dječicu oko sebe - mislim da je to nekako život iz bajke'', zaključila je Franka.



''Život iz bajke. Pa gle bajke su uvijek poučne, uvijek te nauče neku lekciju Crvenkapica ako ne sluša mamu ipak doživi neku kaznu, mora se izvuć iz toga. A za mene život iz bajke - da ne moram ići na posao'', govori Sanja.



''Ne znam da li bi si poželjela život iz bajke, ali iz Disneye bajke može. One uvijek imaju sretan kraj'', rekla je Vanda.



''Ja sam iskreno jako sretan, sve je dobro, sve je super oko mene. Ljudi su i dalje fenomenalni. Tako da ja već mogu reći da živim bajku'', zaključio je Matija Cvek.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 inMagazin Najbolji hrvatski kickboksač uskoro će stati pred oltar: ''Ona mi je već kao žena, samo to treba napraviti ispred Boga!''

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Vedrana Rudan iskreno progovorila o borbi s rakom pa priznala što ju najviše muči: "Nisam sigurna da ću dočekati rođendan..."