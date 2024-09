Najbolji hrvatski kickboksač uskoro će stati pred oltar: ''Ona mi je već kao žena, samo to treba napraviti ispred Boga!''

Na poljudskom bazenu tijekom vikenda je održan humanitarni događaj ''Najluđi skakač Hrvatske''. Natjecanje je to u skokovima u vodu, koje je organizirao najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat. Sav prihod donirat će se Dječjem domu Maestral, a popularni borac, tom prigodom, našem Gordanu Vasilju za In magazin ekskluzivno je otkrio i svoje ljubavne planove.

Iako je zbog ozljede lakta morao otkazati borbu u zagrebačkoj areni, naš najbolji kickboksač Antonio Plazibat ne miruje. Svoj je hobi skakanja u more odlučio pretvoriti u veliku humanitarnu akciju za splitski Dječji dom Maestral. U borbi za titulu ''Najluđeg skakača Hrvatske'' okupio je 30 natjecatelja, čiji su spektakularni skokovi s 10 metara visine bez daha ostavili publiku na prepunim tribinama poljudskog bazena.

''To je krenulo tako što su svi gledali videa po YouTubeu gdje ja skačem i govorili mi da nisam normalan da je to opasno, da se zato ne borim, da je to nesigurno. Razumijem ja to, kad nisi na moru, kad ne živiš blizu mora da to izgleda nenormalno, ali ono sve što radimo, radimo cijeli život.'', govori Antonio Plazibat.

Riječ je o splitskoj kulturi življenja, koja je zahvaljujući Plazi dobila i humanitarnu notu.

''Živim po onoj 'pomozi, nemoj odmoć'. I ovo je sve organizirano na principu toga, neću ja ovoj djeci promijeniti život s ovime, ali ako njima znači da dobiju bar malo ljubavi, da se učini nešto dobro, zašto ne bih.'', objasnio je.

''Pa Antonio je nedavno posjetio Dječji dom Maestral i oduševio se i valjda je on sad par mjeseci mislio što bi mogao napraviti i zapravo me nazvao kad je već sve osmislio i pitao je li se slažete. Naravno, mi se uvijek slažemo s dobrim inicijativama, s dobrim ciljem i s dobrom zabavom.'', govori Jelena Burazin, ravnateljica Dječjeg doma Maestral.

A titulu ''Najluđeg skakača Hrvatske'' zasluženo je ponio 28-godišnji splitski kuhar Toni Pupačić, čiji su atraktivni skokovi oduševili gledatelje.

Antonio zbog ove humanitarne akcije, priznaje, nije spavao danima, a želja mu je da ovaj događaj postane tradicija. Od ovog popularnog 30-godišnjaka se inače mnogo toga može naučiti, među ostalim, i kako zadržati pozitivan stav bez obzira na ozljede.

''15 godina dobivanja udaraca po jednoj ruci, po dvije, ali to mi je prednja ruka, po njoj dobivam više, utječe na to sve i desilo bi se ovo prije ili kasnije. Nisam ni prvi ni zadnji borac koji ima problema s ovim, frustrira me, ide mi na živce. Ali prihvatiš i to je to, nije kraj svijeta što se neću borit, borit ću se dogodine.'', priča Antonio.

Plaza nikad nije skrivao koliku važnu ulogu u njegovu životu igra vjera pa je tako nedavno na društvenim mrežama objavio video u kojem se moli na aramejskom, što je izazvalo brojne komentare.

''Većinom su pozitivni ili je to ili ljudi kažu puknuo je na vjeru, gotovo, sad nemam mečeva, nemam ničega i sad sam puknuo i molim Boga po cijele dane i promoviram vjeru. Nisam i nije mi to cilj. Želim promovirat normalan život.'', kaže Antonio.

Najveća Plazibatova potpora je lijepa zaručnica Martina Dulčić, s kojom je u vezi šest godina. Ekskluzivno za In magazin otkrio je da uskoro planiraju napraviti velik korak u svojoj ljubavi.

''Ženimo se, to je to. Nije mi to zaručnica, dođe mi kao žena, samo to treba napraviti ispred Boga da to bude kako treba. I sad imam vremena, nemam borbi, ozlijeđen sam, to će trajati, imam vremena da mogu isplanirati pir, vjenčanje, tako da taj sljedeći korak ide vrlo brzo.'', otkrio je.

Bit će to, kaže, fešta za pamćenje.

''Ja želim neko veliko veselje, ludilo, ona želi nešto intimnije, vjerojatno ćemo napraviti oboje. Za nju intimnije, crkva, misa, prijatelji, svećenik, samo najuži, a onda ću ja napraviti jednu veliku zabavu, da bude show i dernek za sve. To će biti dvije odvojene stvari.'', zaključio je.

Redakcija In Magazina budućim mladencima želi mnogo sreće.

