Slatke muke nisu je obeshrabrile da napusti novinarsto i posveti se prvoj ljubavi: "To je najteži posao na svijetu!"

Stvaranje filma najteži je posao na svijetu, ako pitate Jasnu Nanut, ali istovremeno i najljepši. Zato je svoje novinarske dane ostavila iza sebe i uronila u snimanje dugometražnog prvijenca. Velika zaljubljenica u sedmu umjetnost, u razgovoru s Aleksandrom Keresman, otkrila zašto je Krešimir Mikić glavni junak njenih filmova, kakva je kao redateljica, te kako joj je jedna mačka zadala glavobolje na setu.

"Gledam minimalno jedan film svaka tri dana, ali zato minimalno jednu epizodu serije svaki dan", započela je Jasna razgovor jer kako drugačije jedan filmofil može provoditi dane, osim da sjedi u redateljskom stolcu, na setu vlastitog filma, što Jasna također uspješno radi. A na nedavno održanom monsterclassu otvoreno je progovorila o brutalnoj realnosti jednog redatelja.

"Napraviti film, evo mogu odgovorno ustvrditi za mene je, a vjerujem i većinu ljudi koji se bave filmom, najteži posao na svijetu, ali isto tako je i najljepši, to je onda to što te drži. Kad snimaš film cijelo vrijeme zapravo se boriš protiv cijelog svemira jer ti bi najviše volio da možeš kontrolirat sve a to je nemoguće", pojasnila je Jasna.

Ipak, kad si nečemu predan, katkad te svemir i malo pomazi, kao u situaciji gdje je za scenu željela dobiti mačku da pretrči cestu.

"Da ti prođe mačka preko puta nije nimalo lako i puno smo pričali kako da to izvedemo zato što dreseri mačaka kao takvi postoje samo u Hollywoodu. I mi smo stajali s jedne strane ceste, dreser skriven iza auta s tom crnom mačkom i na moju akciju on je nju pustio i bome mačka iz prve protrčala preko ceste. Točno tako kako je trebalo i čak nam je dala tri repeticije, nisam vjerovala da je to moguće", priznala je.

Slatke muke nisu je obeshrabrile u odluci da napusti novinarsku branšu i potpuno se posveti prvoj ljubavi. Nakon nekoliko nagrađivanih uspješnica u polju kratkog filma, kraju privodi i svoj dugometražni prvijenac "Sedmo nebo". Komedija je to koja se bavi krizom srednjih godina, čiji je scenarij nastajao punih pet godina, a prvi put će biti predstavljena na pitching forumu početkom studenog na Festivalu u Cottbusu.

"Mislim da je najzdraviji način kad počneš razmišljat o tome o čemu bi radio film je prvo da se zapitaš tko si ti, a onda što želiš reći. Ovo što hoćeš reći prirodno dolazi iz toga što si proživio pa smatraš važnim za reći ili nečeg čemu si svjedočio pa misliš da je bitno reći s određenim stavom", smatra Jasna.

Zato njezine filmske priče nerijetko imaju dozu intimne ispovijesti, a zanimljivo je kako u gotovo svakoj rezerviranu ulogu ima Krešimir Mikić.

"Mislim da je Krešo jedan od naših najboljih glumaca i ja mislim da on može sve, kompliciran je da, ali daje nijanse koje su meni fascinantne i kad snimamo i kad sam ispred monitora njegova energija probija ekran i to je jako rijetko", otrila je.

"Svaki put kad završim projekt kažem si neću više nikad radit s njom, ali onda opet nekako okrenem, to je tako kao brak ljubav, mržnja", našalio se Krešimir.

Jer iako je prva koja na setu često pukne od smijeha, ozbiljno je predana vlastitoj ideji.

"Vjerojatno nismo svjesni u svakodnevnom govoru, ali mi kad razgovaramo u svakodnevnom životu izražavamo se krnjim rečenicama izbacujemo riječi, te rečenice nisu gramatički točne. I onda jako pazim na to, na svaku riječ. I onda nekad zna izgledati da pilim i da ponavljamo zbog neke glupe male riječi, ali ja uvijek imam svoj razlog zašto je to tako, zato što znam da će to na kraju biti uvjerljivo, upravo tako krnje", pojasnila je.

A ono što svojim pozivom doista glasno daje do znanja jest da žene u Hrvatskoj itekako bolje drže svoj teren u redateljskom svijetu nego što je to slučaj u Hollywoodu.

"Nikad nisam u ovom poslu osjetila neke razlike u tom smislu, niti sam se osjetila zapostavljenom ili građankom drugog reda zato što sam žena. A i ako malo bolje pogledamo hrvatski film zadnjih par godina moramo primijetiti da su veliki uspjesi došli upravo od žena redateljica", podsjetila je Jasna.

Domaća kinematografija ima velik uzlet, više nema značajnijeg europskog festivala na kojem nije prisutan hrvatski film, novi autori imaju štošta za reći, a publika to sve više prepoznaje.

"A i to kad te dobar film ispuni to je rijetko, ali osjećaš se bolje, sretan si što si živ, gdje ćeš bolje", zaključila je Jasna.

