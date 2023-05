Prijatelji Jasmina Stavrosa otkrili su nepoznate detalje o pjevaču: ''Nije prošlo mjesec dana da ne bi išao u Međugorje''

Emotivni ispraćaj Jasmina Stavrosa održan je na splitskom Lovrincu. Kolege i prijatelji s kojima je dijelio pozornicu i brojne trenutke radosti iz dugogodišnje karijere nisu skrivali tugu zbog preranog odlaska omiljenog glazbenika. Neke od najdražih uspomena i sjećanja o Stavrosu s ekipom In magazina su podijelili Mladen Grdović, Zlatko Pejaković, Dražen Zečić, udovica Olivera Dragojevića Vesna i mnogi drugi.

"Žalosno, tužno za cijelu estradu i ljude sve, jednostavno bio je mlad. Volio je ljude, volio je sve", izjavio je neutješni Mladen Grdović.



Udovica Jasmina Stavrosa Žarka, tješila je obitelj i prijatelje, iako je njoj bilo najteže. Od čovjeka čiji je život bio isprepleten glazbom, oprostili su se uz njegove nezaboravne pjesme.



"On je bio čovjek koji je uvijek tražio maksimum od nas sviju, da napravimo koliko god možem da bi zadovoljili publiku i ljude koji su došli", otkrio je Dražen Zečić.



"40 godina prijatelji, najprije prijatelji, estrada je izgubila još jednog velikog glazbenika, pjevača", zaključio je Grdović.



"Zafrkavao se tako da bi zaboravili onaj posao što moramo napraviti na pozornici. Držao je energiju, držao je nekakvu pozitivnu atmosferu prije izlaska na pozornicu", prisjetio se Zečić.



Uz pjevačku karijeru, bio je i vrhunski bubnjar. Surađivao je i s Doris, Mišom, Josipom, Arsenom, a svirao je i u bendu Olivera Dragojevića.



"On je imao kuću u Prigradicu, to je malo dalje od Vele Luke, i stvarno su se svađali tko je više ribe uhvatio. Vidjeli bi se ljeti, on je imao gumenjak pa bi dolazio tamo do Proizda, ali kad su bili skupa u bendu onda su bile partije karata do iznemoglosti", otkrila je udovica Olivera Dragojevića, Vesna Dragojević.



Rado je pomagao drugima, a svoju je snagu crpio u vjeri.

"Nije prošlo mjesec dana da ne bi išao u Međugorje. Ja sam mu iz Lurdesa donio krunicu. Kad samu donio iz Međugorja, odmah je uzeo i stavio je oko vrata", izjavio je Grdović.

Jasmin Stavros pokopan je na splitskom groblju Lovrinac, a njegove pjesme živjet će vječno.

