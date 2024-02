Sin naših glazbenika ispričao kako mu je jedna umalo kobna nesreća donijela sve o čemu je sanjao!

Katkad se čini, da biste živjeli svoje najljepše snove morate proživjeti jednu noćnu moru, barem ako pitate mladog glumca Jana Kovačića. Sin glazbenog para, Ivane Plechinger i Brune Kovačića, novi je član ansambla Komedije. No prije nego što je ostvario najveću želju, doživio je prometnu nezgodu, koja je, kaže, na kraju, odredila njegov put ka sreći. Priča Aleksandre Keresman za In magazin.

Teško je skinuti osmijeh s lica kad svjedočite ostvarenju onih najluđih dječačkih snova. Zato Jan Kovačić ne može sakriti sreću otkad je dobio stalni angažman u svojem najdražem kazalištu Komedija.



''Uvijek sam znao od malena, pjevaš i glumiš, i jedini mjuzikli koje sam gledao su bili tu, i to je bilo ja ovo želim to je bio cilj'', govori Jan Kovačić.



A sad kad je do njega stigao, kao da je sve sjelo na svoje mjesto. Već s prvim izvedbama osjećao se kao kod kuće.



''Mama rida uvijek, tata suzdržava emocije guta knedle al neće pokazat a brat je onaj klasični ponosni smijeh. Pred punom publikom prvi puta pjevamo Neka cijeli ovaj svijet i dok pjevamo učini mi se na sekundu da sam u publici vidio svog djeda pokojnog, on je nosio te naočale i netko u publici mi je izgledao identično tako, na sekundu i onda mi je pobjegao. Ali to mi je bio mali hint, ej dida, evo nas, tu smo'', priča Jan.



Kao sin glazbenika Ivane Plechinger i Brune Kovačića, nećkao se između glume i glazbe, da bi ih na kraju spojio, mjuziklima. No njegov put do ostvarenja svih najvećih želja nije bio jednostavan. Na Akademiji u Zagrebu zadobio je onaj neugodni udarac na ego i prvu odbijenicu.



''Prvi put uvijek boli ali drugi ti već bude aha dobro znam tu priču'', kaže.



A onda su se stvari drastično zaokrenule. Tik pred drugi prijamni, u lipnju 2018., krenuo je na prijateljičinu priredbu..



''Imam na mobitelu navigaciju koja mi priča na kojoj stanici trebam sić i gledam navigaciju, gledam na tramvaju ime stanice gore dole, a tu trebam sić to je zadnje čega se sjećam. Ne sjećam se kako sam silazio iz tramvaja i kako sam pokušao prijeći cestu'', kaže.



Na pješačkom prijelazu na njega je naletio policijski automobil i nosio ga idućih 30 metara.



''Slomio sam potkoljenicu, napuknuta druga potkoljenica, napuknuta prsna kost, slomljena ključna kost, lopatica, blagi potres mozga, blago krvarenje u mozgu i hrpa jako kul ožiljaka'', prisjetio se.



Jedan od njih podsjeća ga točno koliko je imao sreće jer staklo koje je završilo u njegovu vratu umalo ga je stajalo života.



''To je bio najopasniji, tu evo možete vidjet ožiljak, ne znam kolko se vidi, al da je bio malo više bila bi drugačija priča'', priča.



Početni šok kad je nazvao roditelje koji su bili na vjenčanju, nastavio se u bolnici, ali Jan je brzo razbio napetost.



''Pozvao sam tatu, tata dođi, a sav slomljen. I tata dolazi kaj je bilo i ja mu kažem ja sam ispod ovog pokrivača gol. I tata je u tom trenutku znao aha moj sin je dobro, s njim je sve ok'', priča Jan.



Tijekom oporavka nije mogao ponovno pristupiti prijamnom u Zagrebu pa je sreću okušao u Osijeku, ondje upisao Akademiju i sve su se kockice savršeno posložile.



''Sve se dogodilo točno kak je trebalo, ja sam prošao fantastično s obzirom na situaciju i ja tog čovjeka jako volim jer da nije bilo njega ne bi se dogodile sve stvari koje su mi se dogodile, jer baš zbog toga što me udario auto ja nisam mogao proći u Zg pa sam probao Osijek u kojem sam uživao'', priča Jan.



A njegova obitelj iz svega je izašla još snažnija.



''Već smo svi mi u obitelji bili bliski ali nakon toga, to je taj prekrasan kontraefekt, desi se nešto grozno al to nas onda zbliži još više'', zaključio je Jan.



I svaki novi dan izgleda kao dobitak na lotu.



''Sve što želim po tom pitanju je već tu i sve što mogu je biti zahvalan na tome i svim budućim prilikama'', zaključio je.

