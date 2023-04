Izabel Kovačić zasjala u izlasku na kakve rijetko odlazi, a Nina Badrić otkrila zašto je prijatelji zezaju!

U domu našeg reprezentativca Matea Kovačića i njegove supruge Izabel uvijek sve mora biti savršeno uredno, a to je uz malo dijete nekad pravi izazov. Iste muke imaju i mame Maja Šuput i Iva Jerković. A Anica Kovač je svoju djecu od malih nogu učila kućanskim poslovima. Sve njih ali i druga poznata lica ekipa IN magazina zatekla je na jednom društvenom događaju. Kakav kućni red vlada kod poznatih Hrvata, otkrili su Juliji Bačić Barać!

Brojni poznati Hrvati okupili su se na društvenom događaju u organizaciji agencije za nekretnine pa nisu krili kakvo je stanje u njihovim domovima. Nered kod Izabel Kovačić ne dolazi u obzir.

''Uvijek mora biti pospremljeno, uvijek mora biti čisto, ne mogu sjesti raditi, kuhati ili bilo što drugo ako mi nije sve pospremljeno na mjestu'', priznala je Izabel Kovačić.

I tako u svakoj prostoriji.

''Sve redom od kuhinje do spavaće sobe, malo je to opterećujuće za mozak i nikako se ne mogu opustiti kad je nešto u neredu, tako da stalno idem okolo kao da nisam normalna'', iskreno govori Izabel.

Uz malenog sinčića održavati red sve je teže.

''Je, je, ali igračke pokušavamo držati u njegovoj sobi. Desetak igračaka dopuštamo u dnevnoj sobi, a sve ostalo držimo pod kontrolom'', objasnila je.

Na igračke po cijelom stanu na već su se navikle mame Maja Šuput i Iva Jerković.

''Dječja soba super je sređena jer je sav nered u dnevnoj sobi. Tamo ima više ljudi i svi smo tamo, tako da njegova soba izgleda kao apoteka'', otkriva Maja Šuput.

''Moraš joj dopustiti da se igra, igračke su uvijek po cijeloj kući, ali to je ono što čini cijeli dom još slađim ljepšim i to je pravi dom'', govori Iva Jerković.

Što je red, svoju su djecu naučile Anica Kovač i Borna Kotromanić, a ne postoje ni podjele na muške i ženske poslove.

''Ja sam svoje naučila da budu samostalni, tako da oni sve znaju doma, a da im ja ništa ne govorim jer ne može se od djece praviti idiote da za njima hodaš i skupljaš stvari'', smatra Anica.

''Teže je naučiti djecu da pospreme iza sebe nego pospremiti iza njih. I moji su učili kako staviti suđe u mašinu, postaviti stol i tako. Mislim da još kod njih progovara ona tradicionalna genetika, ali da su ipak novija generacija, mekša'', govori Borna Kotromanić.

Ako zavirite u stan Nine Badrić, dočekat će vas sve uredno i nije jedina kod koje sve mora biti na mjestu.

''Zezaju me frendovi da se boje staviti čašu na stol. Nije baš tako, ali mora biti uredno, volim red, volim da je sve na mjestu. Nisam osoba koja voli kreativni nered'', govori Nina.

''U mene je sve po špagi i to mora biti od a do ž, sve po špagi i po bojama. Totalni sam freak, mislim da je to čak neka dijagnoza'', šali se Anica.

Koja je omiljena prostorija u domovima poznatih?

''Garderoba'', ispalila je ko iz topa Šuput.

''Walk-in ormar, uvijek kad netko dođe k meni, kažem: 'Evo, ovo je Alibabina spilja''', složio se i Grubnić.

''Kuhinja. Otkako sam postala majka, ručak je svaki dan na stolu'', kaže Iva Jerković.

''Mrtva trka između dnevne i spavaće sobe i kuhinje. Obožavam kuhati, kuhanje me maksimalno opušta, tako da sam u kuhinji jako puno'', rekla je Nina Badrić.

I bez obzira na to u kojoj se prostoriji najbolje osjećate u potrazi za savršenim domom, od nekih ćete snova možda morati odustati.

Na ovom su se društvenom događaju okupile zvijezde, ali, vjerovali ili ne, izlasci su većini njih prava rijetkost.

''Ma, Bloom je sad u sigurnim rukama i uopće ne ferma što su mama i tata otišli. Ja sam mislila da će to biti ajme, ali ne, samo je rekao bok. Ja i moj muž toliko rijetko izlazimo van da smo se večeras opet upoznali'', priča Maja Šuput.

''To je jedino što ne stignem i tako sam sretna što sam večeras izašla van jer to je jedino za što ne mogu naći vremena'', govori Iva Jerković.

''Ovakve neke specijalne događaje moramo ispoštovati i uvijek smo tu za prijatelje. Ostalo što se tiče gušta, to se sad malo prorijedilo s obzirom na to da imam dijete, pa njega ipak stavljam na prvo mjesto'', zaključila je Izabel Kovačić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Evo kamo je nestala Aleksandra Grdić, nakon godina uspješnog skrivanja od javnosti razotkrila ju je nekadašnja kolegica s piste!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina objavila fotografiju iz trudničkih dana na kojoj je potpuno gola: "Kao od majke sam rođena!"