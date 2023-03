Dečak objasnio zašto se nikad nije oženio, ali i priznao da Massimovu smrt još nije prebolio: ''Tu i tamo nekontrolirano briznem u plač...''

Ivan Dečak, frontmen grupe Vatra, prije nego što je ozbiljno zakoračio u svijet glazbe, radio je u videoteci te ondje doživio i oružanu pljačku. Pjesmu "Tango" skladao je na klaviru na kojem pola tipki uopće nije radilo. Priče o nastanku hitova koje je pisao za Vatru, ali i Massima, Dečak je otkrio Juliji Bačić Barać za In magazin u novom izdanju rubrike "Tajne iz referena".

Tango je jedna od najvećih uspješnica Vatre, a kako je nastala ta pjesma?

''Da, ona nam je doista otvorila vrata većih prostorija, kod publike. Ja sam završio glazbenu školu za klavir, i kako to obično biva kad ti roditelji nešto nametnu neki 20 godina nisam otvorio klavir. I onda mi je jednog dana nešto sinulo, daj napiši jednu pjesmu bar na klaviru i ja sam dobio od rođaka klavir na kojem 70 posto tipki nije radilo i na tih 30 posto tipki počeo sam svirati'', ispričao se pa se našalio što bi tek bilo da su radile sve tipke.

Dečak upjesmi spominje Hendrixov most, a boji se visine.

''Apsolutno, ja sam tipični Slavonac, sve više do glavice kupusa meni stvara ozbiljen probleme, hladan znoj na dlanovima'', šali se Dečak.

Pjesma je posvećena Dečakovoj supruzi?

''Zapravo mojoj životnoj partnerici. Mi nismo nikad bili jedni od onih koji čekaju u redu za pečat koji će dokazati ljubav, povjerenje, prijateljstvo. Nismo se vjenčali službeno, ali imamo prvu zajedničku fotogafiju u vrtiću i dvoje djece'', rekao je Dečak.

Koliko često ga ljudi pitaju što je tremolo?



''Bila je jedna scena, znam da sam baš stajao u tramvaju i imao sam slušalice, prišla mi je neka cura i nešto me pitala i ja sam samo rekao tremolo, svi živi su me to pitali. Znam da me mama dobro što ti pjevaš zvala kakav tremilo, tremulo, a tremolo je zapravo jedan efekt, lom zvuka'', objasnio je Dečak.

Još jedan veliki hit Vatre je pjesma ''Bilo je dobro dok je trajalo'', kako je ona nastala?

''Ja svoje pjesme ne volim nazivati hitovima, o tome nek odluči publika. Mislim da sam imao 17 kad sam je napisao i s 18 smo ju snimili, ja sam tu pjesmu posvetio svom prerano preminulom prijatelju, najdražem prijatelju u životu kojeg sam imao i bili smo nerazdvojni i zapravo čitav taj prvi album sam posvetio upravo njemu'', ispričao je Dečak.

Kako su roditelji reagirali na njegovu opsjednutost glazbom u srednjoj školi?



''Zapravo su imali razumijevanja za mene i jednostavno su me pustili i morao sam naći izvor prihoda. Zaposlio sam se u videoteci gdje sam radio samo noćne smjene, gdje sam čak doživio i oružanu pljačku. Radio sam i u jednom klubu. Samo srijedom sam svirao i taj honorar mi je bio dovoljan za to da cijeli tjedan jedem komadiće tune'', ispričao je Dečak.

Je li strahovao hoće li uspjeti i živjeti od glazbe?

''Sad imam puno veće stgrahove nego tad. Danas je tu obitelj i klinci ne pitaju, ali dugo sam ja bježao od tih nekih bitnih stvari u životu kao što je roditeljstvo. Ja sam bježao od toga i govorio Nini čekaj još malo, čekaj samo da se ostvarim i onda je njoj dojadilo pa je rekla idem ja onda, pa sam rekao dobro ajde i s dolaskom dijeteta se meni sve promijenilo na puno, puno bolje. Dvije najbitnije pjesme u životu koje sam naišao su moja Dita i moj Leo, neću nikad napisati bolje ni veće'', rekao je raznježeno Dečak.

''Nama se nikud ne žur'' - jedna osjećajna, ali i ozbiljna pjesma.

''Triger je bio gubitak jednog dragog čovjeka Ante Perkovića, glazbenog kritičara i njegov prerani odolazak je bio meni onako šok, ali nisam htio pisati tužnu mračnu pjesmu nego sam htio baš pisati pjesmu koja veliča život. Maks je rekao - ti mali moraš malo paziti s tim stihovim, to će nam se neminovno ostvariti prije ili kasnije'', prisjetio se Ivan Dečak.

Je li točno da je Massimo pjesmu ''Mali krug velikih ljudi'' prihvatio i prije nego što ju je čuo i to samo zbog naslova?

''Da, ja sam ga nazvao i rekao Maks imam ti pjesmu on je pitao kako se zove i ja kažem, a on na to "Uzimam", ja kažem - čekaj da ti pošaljem, a on ne, ovo ime mi govori dovoljno'', prisjetio se Dečak.

Kakav je Massimo bio privatno?

''Prije svega dobar čovjek. Za razliku od mnogih ljudi s ove naše glazbene scene koji će ti oprostiti sve osim uspjeha i prije će ti podmetnuti nogu, on je bio baš suprotno - prije će ti pružiti ruku'', priča Dečak.

Massimov odlazak Dečaka je jako pogodio.

'' Pa je, meni je još uvijek teško pričati o tome malo i djeluje još uvijek nestvarno. Još nisam to prebolio zapravo, još uvijek me uhvati tu i tamo i nekontroirano briznem u plač i nije me sram to reći i ne mogu vjerovati da ga više nema. On je imao stvarno jako puno planova za budućnost'', zaključio je Dečak.

