Ivan Dečak iskreno o 25 godina karijere Vatre i ljubavi sa menadžericom: ''Ono što je Đorđe Balašević jednom rekao, prekrasna jedna rečenica...''

Od nastupa u avionu, prekrasnoj pećini te u brojnim koncertim dvoranama i na trgovima, pa sve do pozornice Dore. Grupa Vatra je među 24 kandidata koji se bore za odlazak na Eurosong. Kako će proslaviti 25 godina benda, Ivan Dečak otkrio je našoj Dorotei Filipaj za In magazin.

Pred popularnim bendom Vatra uzbudljivo je vrijeme. Prvi će put stati na pozornicu Dore.



''Imali smo nastup u avionu, svirali smo u pećini jednoj prekrasnoj, imali smo 2 koncerta u Domu sportova, imali smo akustičan koncert, mislim da nas je bilo 30-ak u Lisinskom, obišli smo manje više sve trgove u Hrvatskoj i šire. Jedino gdje nismo bili u 25 godina, nismo bili na Dori pa smo rekli, idemo vidjeti šta to ima tamo'', objasnio je Ivan.

"Slatke suze gorka ljubav" singl je kojim će se ovi glazbenici predstaviti na najvažnijem glazbenom događaju godine, a za filmsku čaroliju videospota zaslužan je Dalibor Matanić.



''Imat takvog čovjeka za redatelja videospota je opet jedna mala pobjeda za nas. Dado i ja se znamo još s kraja 90-ih, izlazili smo na ista mjesta, Jabuka Đuro, Saloon, redom klubovi koji danas ne postoje. I već je tada nastajala ideja da jednog dana nešto radimo zajedno'', kaže.



''Pa ja mislim da duže vrijeme Dečak i dečki pokušavaju na jako pristojan način doći do mene da radimo nešto zajedno i nismo se nikako uspjeli naći, zbog obaveza i svega i ja sam rekao, sve ima svoje, pravo vrijeme u pravo trenutku. I eto, sad se dogodilo na ovome singlu i drago mi je da je tako, čak mi je drago da smo čekali i sad sam ja znao što bi htio raditi i oni s muzikom, tako da, dobro je'', otkrio je Dalibor.



''Ja mislim da nas je ovog puta spojila pjesma, jednostavno kao da nas je obojicu uzela za ruku i rekla, sad je trenutak da radite zajedno'', kaže Dečak.

Za ruku ga je uzela i partnerica Nina, s kojom dijeli ljubav i posao. Ona mu je, naime, menadžerica, najbolja prijateljica i majka njegove djece.



''Trpit mene 24 sata, 7 dana u tjednu, 365 dana, manje više, doma nisam baš toliko.. Ovaj, dolazimo i na koncerte i na snimanja i sve to skupa. Ali mislim da njoj nije lako sa mnom. Ali mi se znamo od vrtića, mi imamo prvu zajedničku fotografiju u vrtiću, tako da... Ono što je Đorđe Balašević jednom rekao, prekrasna jedna rečenica ili stih - "Ti si navek znala da sam svirač" tako da je ona znala s kim ima posla od početka'', govori Ivan.

Od početka benda do danas prošlo je četvrt stoljeća, stoga će iduće godine u velikom stilu proslaviti svojih 25 godina karijere.



''Ovih 25 godina je nejvjerovatno brzo proletilo, to je stvarno zastrašujuće, to je još strašnije kad kažem četvrt stoljeća. To je nestvarno. S druge strane je strašno kad pomislim, Bože koliko ja imam godina i kako je to brzo prošlo. Ali nekako, 25 godina kad gledamo jedan životni vijek je zapravo tek početak ozbiljnog i pravog života tako da ja smatram da smo tek ono, pravo krenuli'', dodao je.

Kruna proslave bit će 25. svibnja na Šalati, ali proslava će trajati mnogo duže.



''Mi u Vatri smo slavonci, a slavonci vole kad se slavi, slavit više dana. A mi ćemo slavit cijelu godinu'', zaključio je Ivan.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.