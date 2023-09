Zvijezda "Očajnih kućanica'' samo za In Magazin o vjeri koja ga je spasila, ali i umalo stajala karijere: "Godinama nisam radio, svi su me smatrali luđakom!''

Neal McDonough jedan je od rijetkih glumaca u Hollywoodu koji odbija snimati romantične scene s kolegicama. Zbog svoje vjere i predanosti supruzi umalo je izgubio karijeru, no u razgovoru s našom Aleksandrom Keresman otkrio je niz sretnih slučajnosti, koje su ga na kraju odvele prema uspjehu, nakon što je život posvetio Bogu.

Zvijezda ''Očajnih kućanica'' samo za In Magazin o vjeri koja ga je spasila, ali i umalo stajala karijere: "Godinama nisam radio, izgubio sam sve..."

Njegov prodorno hladan pogled omogućio mu je da savršeno uvjerljivo igra plejadu zlikovaca, kako na velikom platnu, tako i na malim ekranima. No, Neal Mcdonough svojevrsni je hollywoodski kuriozitet, s obzirom na to da je zbog svoje predanosti vjeri odbio snimati romantične scene, no uspio je pronaći nišu u kojoj će se glumački ostvariti. Tako je u Monte Carlu predstavio film ''The Warrant: Breaker's law'', nastavak vesterna u kojem tumači lokalnog šerifa.

''Svi znaju da je ključan moj odnos s Bogom. I prije 7 godina kad sam se odrekao alkohola i približio Bogu… Oduvijek sam imao blizak odnos s njim ali ne sa sobom. Kad sam sebe bolje upoznao i zavolio moja je karijera doživjela zaokret i postao sam pisac, producent i glavni junak filmova. John Breaker u Warrantu je vjerojatno najbliži meni osobno, on ima svoje probleme, svoju ''prtljagu'', kao i ja i na kraju dana znate da će se taj tip boriti za pravdu i napraviti sve da zaštiti svoju obitelj, kao što ću i ja. Žalim svoje kćeri i sve momke koje će dovesti kući…'' govori Neal.

Kad se odlučii odbiti veliku i dobro plaćenu ulogu zbog svojih vrijednosti, backup plan nije imao.

''Samo vjeru. Godinama sam radio ali nikako se nisam uspio progurati na taj idući nivo, dosta sam toga uzimao zdravo za gotovo i onda kad sam odbio snimati scene seksa, svi su me smatrali religioznim luđakom, no ustvari ne želim samo zbog svoje predanosti supruzi tako da godinama nisam radio, izgubio sam sve i u jednom trenu pao na koljena i zavapio zašto me Bog zaboravio. Unutar 30 sekundi zazvonio je telefon i bio je to Graham Yost iz Justified i pitao me hoćeš li igrati zlikovca. Znao sam da je to božje djelo.''

Danas broji uloge u mnogim serijama poput ''Očajnih kućanica'', ''The Suits'', ''Združena braća'', ali i nizu filmskih uspješnica. Svejedno, najvećim uspjehom smatra osnivanje produkcijske kuće sa suprugom, koja je usmjerena na snimanje sadržaja baziranog na kršćanskim vrijednostima. Brak dug više od 20 godina, započeo je zarukama upravo u Monte Carlu, a okrunjen je s čak petero mališana.

Svaki put kad stigne u Monte Carlo, slavi na poseban način.

''Da, svaki put odemo u Ez, odlično se zabavimo i godinama smo se šalili kako moramo povesti djecu i ove godine smo ih napokon poveli svih pet. Bili smo u Firenci ovaj tjedan, jer naš sin je bio na tjednu mode, idući dan na naslovnici Voguea i stvarno uživamo u Firenci, no Monte Carlo je moj Disneyland, ako ne možeš biti romantičan u ovom dijelu svijeta, nemaš srca.''

A kako je putovati s ovako velikom obitelji?

''Bilo da putujete avionom ili autom, mi smo kao nomadi, živjeli smo po cijelom svijetu, gdje god da sam snimao išli smo zajedno, promijenili su brojne škole i mjesta stanovanja. To mi je pomoglo u onom životnom obrazovanju i blagoslovljeni smo supruga i ja što smo im to sve mogli pružiti. Nadam li se da će biti u ovoj industriji, ako žele biti, Ruve i ja smo im otvorili dosta vrata. Naša kći London želi biti filmska zvijezda i uvjerava me da će dobiti Oscara prije mene, smrtno je ozbiljna i vjerojatno je u pravu.''

Glumio je brojne zlikovce i ima pomalo zastrašujuć gard, a to mu uopće nije bio prvotni plan.

''Došao sam u Hollywood da budem komičar završio kao dežurni zlikovac'', šali se.

A klinci ga se zbog ozbiljnog izraza lica, ne boje.

''Ma kakvi, sprdaju me. Ali zato kad supruga navuče izraz zlikovca onda su odjednom jako poslušni.''

A malo tko zna da je Steven Spielberg odigrao značajnu ulogu u biranju prstena za Nealovu suprugu.

''To je bilo točno prije nego smo došli ovamo, bili smo u zlatarni u Montrealu, tad sam snimao s Gerardom Butlerom i Paulom Walkerom i odlučio sam da je trenutak da je zaprosim, ali nisam imao puno novaca, otišli smo u tu švicarsku zlatarnu i ona je odabrala prsten koji je bio preskup za mene, pomislio sam nema šanse da ga mogu kupiti, odjednom zvoni telefon, Steven Spielberg i kaže što radiš, ja ga pitam zašto me ti zoveš i rekao sam kupujem Ruve prsten. Na to je rekao kupi jedan veličine Teksasa jer je tvoja serija Boomtown otkupljena za još jednu sezonu'', otkriva.

Jer katkad je za velike stvari potrebno samo malo vjere.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

