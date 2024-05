Omiljena Anđelka o velikim životnim potezima: ''Kad se nisam oslanjala na intuiciju, nije baš dobro išlo''

Komičnim prikazima crtica iz bračnog života, u tandemu s kolegom Andrijom Miloševićem, nasmijala je cijelu regiju, a sada na sceni tematizira razvod. Glumica Anđelka Stević Žugić u monodramu "Što me opet snađe?" pretočila je i dio privatnog života, posebno razvoda, koji su pomno pratili mediji. Zato upozorava - nije za one koji su slabog srca i puni predrasuda. Više saznajte u prilogu In magazina.

Kad vam život da limune, vi od njih napravite limunadu, ili pak komičnu monodramu. Poput Anđelke Stević Žugić, koja se u predstavi ''Šta me opet snađe?'', uhvatila u koštac s temom razvoda, nešto njoj itekako blisko, s obzirom na to da su mediji od njezina napravili pravu senzaciju.

U Sarajevu mi je prišla, tri četiri žene su bile zajedno da se fotografiramo i jedna mi je dok se mi sad namještamo, a mi žene uvlačimo trbuh, izvuci kuk, nogu ispravi i ona meni kaže Ej, moj život od riječi do riječi. Ja kažem stvarno, nemoj me sad zezat? Kaže, ej čak i visoko prizemlje. A vidjet ćete zašto je visoko prizemljepp, priča Anđelka.

Glavna junakinja Jovanka Joka Jakovljević, u svojim kasnim 30-ima, kreće u nezaustavljivu vožnju emocionalnim kaosom, u koji je upala nakon razvoda. Uz nju su, naravno, pune savjeta, najbolje prijateljice Cica i Mica, baba i mama, te astrologinja i psihologinja. Ne samo da Anđelka igra sve likove, već je dio nje i u svakoj od tih situacija.

''U tim odnosima sa mamom, s prijateljicama, s psihologom, da hoću ići kod astrologa, mi žene..ako nemaš barem tri numerologa u imeniku koji je tvoj problem? Najviše svoje situacije mogu pronaći u odnosu s mamom. Ta mama je meni definitivno jako poznata a vjerujem da će biti i većini. To je ono što je mamin posao nego da bude zabrinuta, da ne bude zadovoljna trenutnom situacijom, da uvijek zna bolje, da ima savjet više'', priča Anđelka.

Njezin osobni prolazak kroz razvod i ponovnu udaju, sve pod debelom lupom javnosti, nije bio ni lagan i smiješan poput onog na pozornici, no u svemu, kaže, morate pronaći pozitivnu stranu.

''Samo to shvaćanje svega oko nas preozbiljno je problem, to ne znači da se ja nekom najvećem bezobrazluku smijem kao najboljem vicu jer je bezobrazno, ružno, neodgojeno, tko te pitao za mišljenje i na kraju ne želim biti dio te priče. Nije mi smješno iskreno. Ne samo za tu situaciju koju pitate moju, te kampanje, da sam se makar kandidirala za nešto pa da iskoristim. Mislim da je generalno u životu to višak'', kaže Anđelka.

Iako priznaje da za mnoge odluke, baš poput Joke, radi anketu javnog mnijenja, kad se radi o velikim životnim potezima, oslanja se na jedno.

''Ono znate kad želudac ili dijafragma ili srce ili ne znam kako tko to zove, intuicija krene vam nešto govoriti, svaki put kad se nisam na to fokusirala nije baš išlo dobro'', kaže Anđelka.

Njezinu prvu monodramu ''Što me snađe'' pogledalo je 250 000 ljudi na tri kontinenta, dok s novim naslovom ponovno odrađuje i mini turneju Hrvatskom. A svaka publika nosi svoje izazove.

''Imala sam u publici gospođu malo stariju i njezinog muža pored a inače sam je primijetila zbog njega koji je sjedio smoren, poluzaintersiran a čila sam prije predstave da je neka utakmica lokalna aktualna. Reko pa da on je sad došao ovdje na silu, odvukla ga je žena za uho a njemu se gledala utakmica i tako sam zbog njega primijetila gospođu koja je toliko željela da joj se svidi da je sa mnom skoro ponavljala tekst kao kad ne znaš pjesmu ali želiš pjevati'', priča Anđelka.

Važno je da je stariji sin dao pozitivnu kritiku.

''Početak ne, ovo je dobro, ovo bi mogla promijeniti, ovo je fantastično, ovo zadrži, bravo ovo nisam znao, muzika onako, sve je analizirao. Ne znam, sve im je tako dostupno da ovo što mi radimo u kazalištu vjerujte to je najmanja šteta koju mogu vidjeti'', kaže Anđelka.

A čemu se nada da će je snaći u idućim mjesecima?

''Zdravlju, dovoljnom vremenu da pored ovog nadam se uspješnog posla i turneje, ovih mojih ekskurzija, ne smijem reći kod kuće da uživam kao teško mi je, teško mi je, a ustvari stvarno uživam. Dovoljno vremena da ne propustim lijepe i važne stvari koje čine život a da nije samo posao'', priča Anđelka.

Njezinu publiku, to znamo, očekuje ljeto prepuno smijeha.

