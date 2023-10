Ide li Vesna Pisarović ponovno na Euroviziju? ''Naravno da bih imala što za reći!''

Vesna Pisarović ponovno bi nas mogla predstavljati na Euroviziji. Ideja da ponovno zapjeva na Dori pa potom i na velikoj eurovizijskoj pozornici kuha se u njezinoj kreativnoj kuhinji, no sada joj je fokus na velikom zagrebačkom koncertu 10. studenoga u Ciboni. Zašto je napustila pop-glazbu na vrhuncu slave, otkrila je našem Davoru Gariću za IN magazin.

Vesnini evergreen hitovi dobivaju novo ruho za njezin veliki koncert u Ciboni 10. studenoga.



''Neću ti ništa reći! hahaha... Naravno da neću reći detalje, ali se ozbiljno pripremamo već od sedmog mjeseca. Moramo stvoriti novu ambalažu, ne možemo biti u 2000. ako smo u 2023. Tako da će sve te pjesme dobiti neki novi beat, neki novi zvuk, neke nove sekvencere, neke nove pokrete na to'', objasnila je Vesna.



Bit će to pravi nostalgični povratak u prošlost, kad je Vesna harala domaćim top-ljestvicama.



''Pa tad dok sam harala top-ljestvicama manje sam pjevala nego sad, sad haram binama što mi je puno draže. A čuj, bila sam puno mlađa. Jesam li se promijenila - jesam, ti si se promijenio, svi smo se promijenili, naravno, tko je ostao isti, to bi bilo možda i tužno'', kaže Vesna.



Tužni su bili i njezini obožavatelji kad je naprasno prekinula karijeru i odlučila se povući iz javnosti.



''Ja sam doslovce preko noći to odlučila, ali taj proces transformacije preko noći nije bio. Ja sam ustvari vrlo naivno uskočila u tu novu svoju želju, taj novi svemir i neke nove edukacije sebe kroz konzervatorije u Haagu pa Londonu, i ja sam mislila da će to biti nešto privremeno'', kaže.



Njezina isključivo jazz avantura trajala je gotovo 15 godina. Je li bolja ''škola'' taj glazbeni konzervatorij ili razdragana publika koja njezine pjesme pjeva uglas?



''A sve je to škola, dobro ti je pitanje. Hahaha... Sve je to škola, naravno da je lakše učiti u svojoj sobi i za klavirom, i kad je neka struktura koja te vodi kroz to, nego kad moraš improvizirati, a svaki koncert je novi. Svaki koncert je za mene novi. Sad u subotu sam pjevala u Sloveniji i opet kao da je prvi put, sve mi je uvijek kao da je prvi put, uvijek imam tremu, uvijek imam taj neki strah da neće bit kao zadnji put jer zadnji put je bilo lijepo pa se trudim da bude....to je puno teže, biti na terenu...hahha'', govori.



Vesna užurbano radi i na novom pop albumu.



''Bit će svega. Ja volim plesati, ja voim elektronsku muziku, ja volim akustičnu muziku, ja volim balade, ali volim i malo provokativnije pjesme'', kaže.



Na Euroviziji nas je predstavljala 2002., no možda će ponovno kročiti na tu šarenu pozornicu.



''Ako budem imala neku pametnu ideju koja me uzbuđuje, naravno da bih imala šta za reći, pa pozornica je pozornica, ma kakva god ona bila. Ako imaš šta za reći, dobrodošao! Jel, tako!?'', zaključila je.



Vi ste dobrodošli na Vesnin koncert 10. studenog u Ciboni.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Janica Kostelić prvi put snimljena u šetnji s drugim djetetom, koje je na svijet stiglo prije manje od mjesec dana

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Jedna od najseksi Hrvatica obline je jedva ugurala u tijesnu haljinicu, bujne grudi prelijevale su se iz dekoltea!