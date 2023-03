Iako uskoro puni 82 godine, i dalje ga na pozornici gađaju grudnjacima: ''Grudnjaci su valjda nekakva simbolika, još ste dobri''

Na njihovim koncertima i dalje na pozornicu dolijeću grudnjaci iako najstariji član uskoro puni 82 godine. Sanja, Marinko i Zec šale se kako su oni zapravo tribute bend Novih fosila, no kako im je palo odricanje od dugogodišnjeg imena, povjerili su ekipi IN magazina. Sanja Jurković otkrila je njihove skrivene talente, ali i kome je u mladosti bila važnija teretana, a kome modna scena.

Kako je dobro vidjeti ih opet! Sanja, Marinko i Zec ovih dana obavljaju posljednje pripreme prije još jednog velikog koncerta u Lisinskom. Za ona dobra stara vremena, naravno.

''Te su pjesme pjevali njihovi bake, djedovi i roditelji i to se, naravno, ne u velikom postotku, ali koliko vidim još uvijek je dosta aktualno, prenosi na one najmlađe'', govori Vladimir Kočiš Zec.

''Druga su pravila, drugi su mediji i tehnologija, internet je promijenio sve naše živote. Ali, eto, ja želim klincima i ovim mladima koji tek kreću puno sreće i da se u tome snađu. Baš često pričamo Zec, Marinko i ja kad bismo mi sad morali kretati ispočetka, u ovim vremenima, ne znam kako bismo se snašli'', priča Sanja Doležal.

Srećom, njihovi evergreeni nastali su mnogo prije, no zbog komplikacija s imenom benda i svojedobnog sudskog spora sa suprugom Rajka Dujmića, Zec se šali kako su prvi u povijesti tribute band sami sebi.

''Nije potrebno da se po žutoj štampi povlačimo i da povlačimo advokate bezveze. Onda sam ja izmislio priču Sanja, Zec i Marinko i bend izvodi najveće hitove Novih fosila, a mi jesmo Novi fosili, to nitko ne može reći da nismo. U početku mi je bilo malo mučno. Za Rajka me vežu osobno lijepe uspomene jer smo zajedno odrastali glazbeno, stvarali smo zajedno, i šteta da je to tako završilo, ali to je život'', govori Vladimir Kočiš Zec.

Šeficom je proglašena, dakako, jedina žena u bendu, koju od milja zovu Big Mama.

''Mi smo Sanju proglasili i postavili za šeficu jer je jedina žena i jer podupiremo ravnopravnost žena. Ona ni sama ne zna da je iskorištavana, da mi sjedimo doma i čekamo da ona javi kad, što i kako…'', šali se Marinko Colnago.

Da su godine samo broj i da šarm ne poznaje dobna ograničenja, dokazuje činjenica da je na njihovu posljednjem koncertu u Lisinskom na pozornicu doletjelo čak nekoliko grudnjaka.

''Grudnjaci su valjda nekakva simbolika, još ste dobri, hahahaha… Mi nismo nikad glumili zvijezde, mi smo bili normalni ljudi koji rade svoj posao'', govori Colnago.

Formula uspjeha nije samo u njihovim brojnim hitovima, iako će vam oni reći da je ključ upravo u tome, važni su i prijateljstvo i karizma, kojih tom trojcu ne nedostaje.

''Marinko je uvijek bio broj jedan što se tiče zabave i stvaranja gluposti, Zeca smo zvali Modni, uvijek je pratio modu. Otkad sam ja došla u bend, Zeca zovemo Zeko, a Marinka zovemo Debeli, makar je sad najmršaviji u bendu, ali ja se sjećam '83. kad sam došla, bio je zaista vrlo visok. Uvijek je bio jak, uvijek je pokazivao mišiće i pitao je l' ovo ruka ili noga, hvalio se svojom atletskom figurom. Sad je malo previše smršavio, pa ga tjeramo da jede, da dobije koju kilu'', priča Sanja.

Smijeha i dobre zabave u njihovu društvu ne nedostaje, no pričanje viceva, čini se, jednostavno nije njihova jača strana.

''Pogotovo pokojna Đurđica, ona je sirota jako voljela pričati viceve, a kad bi ispričala vic, a mi svi stone face. Ona je sirota bila tako nesretna zbog toga, a ta se tradicija nastavila i sve ove godine. Ne znamo pričati viceve, ali interna zafrkancija i iskreno vrijeđanje, toga nema nigdje'', govori Zec.

''Mi se možemo izvrijeđati kako god hoćete i nitko se ne ljuti, nikad. Onda kad sam sebe izvrijeđaš da si star, ružan i ne znam što, onda ti više nema tko šta reći'', govori Colnago.

Iako početkom svibnja u razmaku od tri dana slave čak 60, 75 i 82 godine života, nikad nije kasno za otkrivanje novih i brušenje starih talenata.

''Marinkov skriveni, ali i otkriveni talent su žene, pa posljednjih godina uglavnom priča o ženama. Zec otkako je u braku počeo je kuhati i moram priznati da nije loš. A zajednički nam je talent možda pokušaj planinarenja. Nedjeljom ta ekipa u najboljim godinama, penjemo se na Oštrc. Uspijemo doći do vrha, ali kako… ne pitajte'', govori Sanja.

''Evo, Sanja je sad počela učiti talijanski jezik, to je strašno velika novost, ali to je veseli. Mene veseli, ja u svojoj garaži imam dosta alata i volim raditi u drvu, čak imam i neke stolčiće za obrađivanje metala. Nažalost, nemam baš previše vremena, ali to me opušta'', govori Zec.

Koliko košta da košta, neke stvari ipak nemaju cijenu. Kao, recimo, dugogodišnje karijere, ali i još dugovječnija prijateljstva.

