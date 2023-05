Hrvatski paviljon u Dubaiju najbolji na svijetu: Arhitekt Ante Vrban osvojio još jednu uglednu svjetsku nagradu!

Hrvatski paviljon na predstavljanju svih zemalja svijeta na izložbi Dubai Expo proglašen je najbolje uređenim. Nagrada koju dodjeljuju eminentni stručnjaci otišla je u ruke arhitektu Anti Vrbanu. Spoj futurističkog dizajna, protkanog hrvatskom tradicijom, u Dubaiju je sve oduševio, a Vrban još jednom dokazao da je u vrhu. S ovim cijenjenim arhitektom razgovarao je naš Davor Garić za In magazin!

Arhitekt Ante Vrban nema vremena za odmor. Dokaz tomu su i brojne nagrade u njegovu uredu. Posljednja u nizu je ona za najbolje uređen paviljon na sajmu Dubai Expo 2021.



''To je zapravo ogromna stvar jer je samo 180 arhitekata iz cijelog svijeta je predstavilo svatko svoju zemlju. To je i emotivno i domoljubno, i to je nekakav vrh arhitekture stvarno. I što je super, mi smo imali najmanji budget skoro do svih, ali evo prepoznali su nas i to je stvarno super. Da mi je to netko rekao kad smo gradili paviljon, rekao bih mu da je lud'', govori Ante Vrban, arhitekt.



Spoj prošlosti i budućnosti, sve najbolje iz Hrvatske... Hrvatski se paviljon sastojao od dva dijela.



''U prvom dijelu su narodne nošnje, arhitektura, gradovi, hrana i nekakva tradicija naša, od sjevera do juga. Htio sam da bude nešto živo pa smo fizički zaista donjeli maslinu iz Hrvatske i posadili je tamo. Sad sam nekidan dobio slike iz Dubaija gdje je ona tamo probujala cijela, čupava je i živi sad tamo u Dubaiju. Prvi put sam dizajnirao taj industrijski dizajn što je bila ta kamena klupa od hrvatskog kamena koja je ispred digitalnog Jadranskog mora gdje smo snimili sve naše vrste životinja, riba, cijelog podmorja i veliku kartu Hrvatske da bude neupitno jasno gdje si ušao'', priča Vrban.



Drugi je dio bio posvećen hrvatskim velikanima. Tko zna, možda za 100, 200 godina na jednoj ovakvoj izložbi velikana bude i Vrbanova slika.



''Pa tko zna! Ja uopće ne mislim o sebi kao nekoj osobi koju treba veličati, ja sam jednostavno klinac koji je dobio priliku prije 20 godina raditi što voli i trudim se svaki dan bit bolji. Mislim da je puno važnije trag koji ostavljamo nego ja kao osoba'', kaže Ante.

Koliko često Ante uzme vremena za sebe, sjedne negdje i gleda u prazno da odmoriš mozak?

''Nikad! Nikad ne gledam u prazno, uvijek nešto moram raditi i kad sam bio mali sam izluđivao sve jer sam ja uvijek u nekom pokretu'', priča.

''Ja ih uvijek imam ispred sebe...hahaha...ali recimo treniram tri puta tjedno, u zdravom tijelu zdrav duh. Pazim što jedem, ali imam cheat day, nemile, stalno, da je bar samo dva put tjedno, lud sam za hamburgerom'', priznaje.



Koji ti je najveći porok? ...a znam koji je pa ne možeš sad slagat!

''Obožavam zapalit! To je na mamu od mog tate, na baku Danicu'', otkrio je Ante.



Tko je Ante Vrban kog ne vidimo na televiziji, pred kamerama, na eventima, kad si samo svoj?

''Glupo je reć za sebe da si normalan, ali veselim se nekim jednostavnim stvarima...ja sam sin, prijatelj, normalna osoba, nema tu ništa spektakularno'', tvrdi Ante.

