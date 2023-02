Domaći hitovi koje je trebao otpjevati netko drugi: Oliver umjesto Giuliana, Pejaković umjesto Čolića!

Velik hit Zdravka Čolića trebao je otpjevati Zlatko Pejaković, a jednu od najpoznatijih pjesama Zorice Kondže odbile su Tereza Kesovija i Doris Dragović. Giuliano je otpjevao pjesmu koja je bila namijenjena Oliveru, a Halid Bešlić propustio je hit koji je kasnije snimio Haris Džinović. Pregled hitova koje svi znamo, a trebao ih je otpjevati netko drugi, pogledajte u prilogu In magazina!

Pjesmu Nine Badrić odbio je Zdravko Čolić. On nije prepoznao da će biti hit, ali je zato dobro predvidio da će pjesma "Pjevam danju pjevam noću" postati jedna od njegovih najvećih uspješnica. Manje je poznato da je tu pjesmu trebao otpjevati Zlatko Pejaković. A nije samo zato što nije bio član iste diskografske kuće kao autor pjesme Kornelije Kovač.

''Nije on mogao pisati za mene kao pripadnik Jugotona, za ove u PGP-u. I tako smo se morali razići. Tako da je to još jedna nesuđena moja pjesma koju sam trebao otpjevati.", otkrio je Zlatko Pejaković.

Trebao je i Oliver otpjevati pjesmu "Gori more", ali ona je ipak završila kod Giuliana. Do Olivera nije došla zbog nevremena.

"Kad smo se dogovarali da donesem tu pjesmu, puhala je tramontana, htio sam mu to donijeti na brod. Nisam stigao, i usto me nazvao Zdenko Runjić koji mi je govorio evo idu Melodije Jadrana, i ja kažem evo imam jednu pjesmu "Gori more", pa ćemo sa Giulianom. Iako sam vrlo zadovoljan kako je to Giuliano izveo, ali planirao sam to snimiti nakon izvedbe s Oliverom iz gušta, ali eto, nsimo stigli'', prisjetio se Tomislav Mrduljaš.

Iako često ističe kako ima "nos za hitove", Halid Bešlić propustio je otpjevati "Muštuluk", jednu od najpoznatijih pjesama Harisa Đinovića.

''To je bila meni namijenjena pjesma, ali nisam je ja previše ozbiljno shvatio, nisam imao vremena da ju obrađujem,ali kad je pisana je za mene, autor je na mene mislio i meni to javio da je to moje, ali eto nije bilo suđeno'', prisjetio se Oliver.

Nije bilo suđeno ni Danijelu Popoviću da otpjeva pjesmu ''Neverending story'', koju je, kako tvrdi, trebao otpjevati upravo on.

"Giorgio Moroder je pokusavao da dodje do mene, ali bez uspjeha, ali tu pjesmu je namijenio, baš je htio mene. Čekali su nekih šest mjeseci, tada nije bilo skypa, vibera, whatsaapa pa je bilo teže do nekog doći. To je šteta. To mi je stvarno žao. Kad god čujem pjesmu štrecne me malo, mogu čak reći da me neka količina boli onako štrecne u grudima'', priča Popović.

"Zar je voljeti grijeh" - jednu od najpoznatijih pjesama Zorice Kondže odbile su njezine kolegice Doris Dragović i Tereza. A griješila je pri odabiru pjesama i Kondža. I danas žali što nije otpjevala veliki hit Josipe Lisac koji joj je bio namijenjen.

"Kad Dunav ljubi nebo'' od Josipe Lisac. Ta je pjesma bila

poslana meni nisam se u početku našla, onako sam se mislila i poslije mi je bilo žao šta je nisam uzela. Josipa je imala bolji njuh od mene'', priča Zorica.

Mnogo je ovakvih primjera među glazbenicima jer što će biti hit, nitko ne može znati prije nego pjesma prođe najvažniji test, onaj publike.

