Svi pričaju o Margot Robbie jer nije nominirana za nagradu Oscar, mnoge je to potaknulo na raspravu o nejednakom položaju žena u svijetu filma

Objavljene su nominacije za ovogodišnje Oskare. Pozornost medija privukla je činjenica da Margot Robbie, koja je utjelovila kultnu Barbie, nije dobila nominaciju, kao ni redateljica filma, dok se Ken, sporedni glumac Ryan Goslling može pohvaliti nominacijom. Potaknulo je to mnoge na raspravu o nejednakom položaju žena u svijetu filma.

Volimo se diviti njihovoj ljepoti, komentirati njihov modni ukus, kirurške zahvate ili poentirati koliko se dobro ili loše nose sa starenjem. No, rijetko se osvrćemo na to koliko smo glumica gledali u glavnim ulogama velikih blockbustera, kao akcijske junakinje, inspirativne ratnice ili pak jednostavno žene koje ne služe tek kao lijep dodatak glavnom junaku.



''Pročitala sam rad jedne profesorice u Indiji koji je pregledavao slike indijki u medijima. I ono što me zaprepastilo ali i otvorilo oči, je to što je istaknula kako su u indijskoj kinematografiji žene ili submisivne, tihe pokorne kućanice ili ako imaju svoje mišljenje, portretirane su kao negativke, vamp, pušačice, koje piju, dakle sve je u ekstremima, nema sredine. I shvatila sam koliko je to istinito'', govori Gurinder Chadha.



Zato je i postala redateljicom, kako bi pružila ženama više jednakih prilika na filmu i nije jedina. 2010. i 2020. su karakterizirane kao doba revolucije položaja žene na filmu, ne samo ispred, već i iza kamere. No je li tomu doista tako?



''Puno se priča a malo se realizira. Prije nekih tjedan dana objavljene su brojke dvije organizacije koje su uzele u obzir sto najuspješnijih filmova za prošlu godinu, američkih. Kada su gledali koliko žena je zastupljeno u njima bilo kao redateljice, glumice ili tehničko osoblje u postocima su na istoj razini kao 2022., 2021.'', kaže Dean Sinovčić.

Više od dva desetljeća bilo je potrebno da se postotak redateljica poveća s 9 na 18%, dok su brojke montažerki, skladateljica, snimateljica i dalje poražavajuće- ispod 40%. Jedina pozitivna stvar je kako na filmovima s redateljicama radi i do 53% scenaristica, dok ta brojka pada na 12% kod filmova režiranih od muškaraca.



''Primjer za to vam je posljednji film Jamesa Bonda gdje je naknadno angažirana scenaristica da bi pojačala ženske likove u filmovima jamesa bonda gdje smo navikli gledati žene koje su uvijek u podređenom položaju, njegove ljubavnice, u neku ruku i žrtve. Ovog puta to su snažne žene koje se ne daju zavest na prvi pogled James Bonda'', kaže Dean Sinovčić.



''Dugo vremena nismo imali previše ženskih redateljica ili uopće žena u glavnim ulogama, posebno u blockbusterima. Tako da mislim da se ženske priče trebaju pričati kroz ženske oči. Uzbudljivo je gledati kako se to napokon događa'', izjava je Sare Sampaio.



''Tek od nedavno uočavam više žena na setovima. Dobivam više projekata sa glavnim ženaskim ulogama, to vam daje potpuno novi kreativni elan'', kaže Wallis Day.



''Mislim da muškarci koji žele čuti žene i koji vole žene, van one očite privlačnosti, oni mogu pisati dobre uloge, ali voljela bih vidjeti više žena redateljica i scenaristica, postoji razlika kad vas režira žena i kad to radi muškarac'', kaže Diane Kruger.



''Mislim da ovaj osjećaj zajedništva nekad nismo imali, jer nekako smo to shvaćale kao natjecanje. Kao da ima mjesta samo za jednu. Taj narativ je prošlost'', kaže Frida Pinto.



Glumica Jessica Chastain postala je pokretačkom silom takvih promijena, što kao glumica i producentica, što kao glasna aktivistica.



''Ona je zaista u misiji da stvori sadržaj za druge žene. Da imamo iste mogućnosti i plaće, zaista prti nove puteve, brinula se da sve imamo osiguranu brigu za djecu na filmu, jer smo sve bile žene.

Rekla mi je da se moramo zauzeti za sebe i znati svoju vrijednost, da dobijemo ono što zaslužujemo. Ne tražimo nešto nečuveno'', kaže Diane Kruger.

Dapače, žene danas i dalje u prosjeku zarađuju 1 cijelo 1 miljun dolara manje nego muški kolege, dok one starije od 50 zarađuju i 4 milijuna manje od glumaca.



''Hollywood je mjesto koje se bazira na novcu i ničem više. Zna se ako su postavljeni stereotipi, imate akcijske filmove, to su muškarci jer oni gledaju muškarce u akcijskim filmovima i još uvijek im je u malom broju zamislivo da žene mogu biti jednaki akcijski heroji kao i muškarci. Primjer je posljednji film iz Marvelove produkcije gdje imamo tri glavne junakinje i to je film koji je zaradio najmanje Marvelu u cijeloj franšizi'', dodao je Dean Sinovčić.



''Problem sa Marvel studiom i Marvel Entertainmentom je da su oni oformili kreativnu komisiju nakon Nevjerojatnog Hulka i došli do ideje da kako rade uspješne filmove, trebali bi raditi i bolje lutkice. Tako da je Hela, koju glumi Kate Blanchet u Thoru trebala biti negativka i u nastavku, no šefovi su zaključili da dečki ne kupuju ženske akcijske figure. Zato je morao biti muški zlikovac'', kaže Dave Gonzales.

Što nas tjera na zaključak kako vuk dlaku mijenja, ali ćud nikad, a Hollywood je životinja uvijek gladna novca.



''Hollywood može mijenjati ali poprilično sporo konstantan pritisak, od medijskog pritiska, do ženskih udruženja od pritiska žena koje su na visokim pozicijama u Hollywoodu, ali vraćamo se uvijek na isto - novac je u Hollywoodu Bog ako se financijski ne opravdavaju sva ta nastojanja, onda će te promjene doći sporo ili čak neće za našeg života'', kaže Dean Sinovćić.



No to ne znači da se za njih ne vrijedi žestoko boriti, jer i najmanji koraci u pravom smjeru često su oni najvažniji.

