Gianna Apostolski zbog paničnog straha od visine zabrinula se za svoj život: ''Kad sam ja vidjela što je to, rupa bez dna...''

Gianna Apostolski ugostila nas je u svojem domu nakon mjesec dana boravka u Meksiku. Kako se ondje zabavljala, kako komentira medijske natpise da se zaručila za dugogodišnjeg dečka te koje novitete priprema za modnu nagradu MGF, zna naš Hrvoje Krolo.

Ne kaže se uzalud da odlazak na putovanje djeluje na nas kao i najbolji lijek. S tom uzrečicom slaže se i Gianna Apostolski, koja je posljednjih mjesec dana boravila u dalekom Meksiku. Priznaje kako je o tom putovanju maštala još kao djevojčica, dok je gledala meksičke sapunice.



"I sad sam zapravo tek doživjela i onu hitnu pomoć koja je vozila Marisol i zatamnjene crne aute, i one hacijende. Stvarno me Meksiko oduševio. Od samih ljudi, lokalaca do spize. Moram priznat da je jako skupo, ali vrijedi", objasnila je Gianna.



Meksička avantura je upravo, kaže nam Gianna, ono što joj je trebalo. Nakon uspješne 2022. poslovne godine odlučila se počastiti odmorom iz snova. Osim prirodnih ljepota u kojima je uživala, ipak su je hrana i stanovnici najviše oduševili.



"Zato što su toliko gostoljubivi, toliko su ti željni pomoći, uvijek su nasmiješeni. Oni kažu za nas da smo mi živčana nacija kad nas vide i čuju kako pričamo. Pogotovo mi Dalmatinci, sve užurbano. Inače volim meksičku spizu i to što kažu da je dosta ljuto, to je svima po želji. Ti zaista sam možeš zaljutiti koliko želiš'', kaže Gianna.



Nije joj se svidjelo to što je ondje jako izražena korupcija, a to je i razlog visokih cijena. Pronaći bankomate koji su u funkciji, priznaje, gotovo je nemoguća misija, tako da svima savjetuje da imaju skrivenu gotovinu. Uz bezbroj lijepih iskustava, pamtit će i trenutak kada se zabrinula za svoj život, a svemu je kumovao panični strah od visine na ziplineu.



"Kad sam ja vidjela što je to, rupa bez dna, džungla, kad sam se sjetila što je sve dolje. To je bilo toliko visoko da se meni zavrtjelo momentalno. Pa ja bih, pa ne bih, pa se stvorio red, ovi se deru na francuski, ovi na engleski, španjolski 'daj, makni se, nisi normalna - ili skoči ili odi'. I dobro su ljudi rekli, ja sam se lijepo okrenula i otišla. Gdje? Na dječji zipline i bilo mi je savršeno'', nasmijala se Gianna.



Na putovanju je Gianna, osim s prijateljima, bila i s dečkom Dujom. Dok su oni uživali na odmoru, u hrvatskim medijima su izvještavali kako su svoju vezu okrunili zarukama, no za naše kamere Gianna objašnjava:



"Ja sam rekla da meni ne bi bilo čudno i da napišu da mi je muž. Ali spasili bi me pa ne bi morali ništa raditi, jer sve zapravo što radiš - radiš da bi drugi vidjeli. Ekskluzivno za IN magazin kažem da Gianna nije zaručena."



Prilagodba povratka u Hrvatsku nije dugo trajala jer se Gianna odmah bacila na posao. Naime, velike se promjene očekuju za ovogodišnju dodjelu modnih nagrada MGF, koje su u njezinoj organizaciji.



"Iznenadit ću vas s jednom informacijom koju nitko ne zna, a to je da se MGF seli iz Splita. MGF dobiva drugu lokaciju, ne mogu vam otkrivati još ništa zato što mi je prerano. Ali moj IN magazin će uvijek prvi saznat. Mislim da će svi bit oduševljeni. Ostajemo u Hrvatskoj i još ćemo i dalje promovirat Hrvatsku i hrvatski turizam i našu lipu obalu."



Ne sumnjamo da će nas Gianna ugodno iznenaditi i s ovogodišnjim izdanjem MGF-a, a nakon toga najavljuje da bi ponovno mogao stići zaslužen odmor u nekoj dalekoj zemlji.

