Ne propustite finale showa koji se svima uvukao pod kožu: ''Znali smo da nas očekuje nešto neočekivano i ludo...''

Show ''Tko to tamo pjeva'' stigao je do svojeg finala. Ova glazbeno-natjecateljska emisija, koju je hrvatska publika sada prvi put mogla pratiti, odmah im se uvukla pod kožu. Kako panelisti ocjenjuju svoju prvu sezonu, ali i pokoju anegdotu sa snimanja, podijelili su s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Glavno pitanje proteklih 12 tjedana zasigurno je bilo Tko to tamo pjeva?



''Znali smo na početku da nas očekuje nešto neočekivano i ludo. Ali mi smo se toliko dobro zabavili ovih 12 emisija da vam ja to ne mogu objasniti i bilo me sve strah na početku kako će ljudi reagirati ali su svi bili toliko oduševljeni'', priča Luka Nižetić.



''Sjajno, ponekad i naporno, ali jako smo se dobro zabavili i falit će mi sigurno snimanja. Mislim da je i gledateljima sve zanimljiviji taj show'', priča Alka Vuica.



''Ovo je bilo putovanje kao onaj najopasniji rollercoster na engleskom, vlakić uzbuđenja i ne znam još čega. Stvarno sam bio nikad više izloženiji napadu svoje desno uho tu su svi panelisti. Oni jako puno pričaju. Kad sam mislio da ja puno pričam, shvatio sam da sam apsolutni amater po tom pitanju - sad ti ideš van'', govori Frano Ridjan.

Iz epizode u epizodu pred natjecatelje je stalo devet tajnih glasova, a njihov zadatak bio je, uz pomoć panelista, detektirati tko od njih zna pjevati, a tko ne. Zbog pogađanja i komentara često je dolazilo do suza, ali od smijeha.



''Toliko će mi falit sve ovo, cijela ekipa, cijelo naše smijanje, cijeli ovaj show'', govori Gianna Apostolska.



''Otkrili smo da postoje neke riječi koje ne postoje ni u hrvatskom jeziku, a i šire. Neki panelisti su briljirali u preopoznavanju tajnih glasova i što su oni ustvari'', govori Frano.



''Ne zna se tko je gori od ove djece koje vi zovete panelisti. Ali često smo se došaptavali. Mislim svega je bilo, možda ih je najviše uplašilo, kad sam se ja bacao u svom izletu, u svom naletu energije, plesa kad sam se ja bacio, ljudi su mislili da je gotovo'', govori Goran Vinčić.

A bilo je i situacija koje nisu zabilježene na kameri, no svaku minutu ovog snimanja panelisti itekako pamte.



''Ja se sjećam kad je jedna natjecateljica pala i dočekala se na noge. Tu je puno rupa u showu. I ja sam skoro dva put ljosnula, bez obzira što znamo gdje su rupe. Međutim bilo je ono i smijeha do suza i sigurni smo nekad bili da je netko loš pjevač, a zapravo je izvrstan'', govori Alka Vuica.



''Kod nas vam se svašta događa, padaju natjecatelji, Vinča se znoji, ma to je nemoguće. Mi imamo stvarno ovdje tako dobar performans da ne znam uopće da li možemo tu svu energiju prenijeti na gledatelje, ja bih voljela da se 50 % naše atmosfere i energije prenese'', kaže Gianna.



''S ovakvim panelistima, sad već prijatljima, neku su stari prijatelji, neki su novi. Ne može biti nego zabavno. Alka je stalno su joj suze curile, stalno su joj popravljali šminiku jer ono ko ludi na brašno'', šali se Luka.

Stoga ne propustite finale showa Tko to tamo pjeva ovoga petka na Novoj TV!



''Gledajte finale sezone Tko to tamo pjeva, prve sezone. Nadam se ne zadnje. Očekuje vas ma luda vožnja kao i sve dosad, vjerujte nam sigurno će biti svega'', poručio je Goran Vinčić.

