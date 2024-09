Ovo su skriveni talenti naših zvijezda: ''Izvela sam to pred rodbinom i svi su se pitali što sa mnom nije u redu!''

Navikli smo ih gledati na pozornici s mikrofonom u ruci. No, osim pjevanja, naše zvijezde imaju još skrivenih talenata. Neki su maheri u imitiranju, drugi kao od šale govore unatrag, treći slikaju kao Picasso. S tajnim vještinama naših glazbenika upoznat će vas Anja Beneta.

Kad Nina Badrić iz rukava izvuče svoj skriveni talent, prostorija se u sekundi ispuni smijehom. Ako se ikad zasiti pjevanja, karijera imitatora bila bi joj jednako uspješna.



Skrivenim talentom koji posjeduje samo 2 posto svjetske populacije može se pohvaliti Mia Dimšić. Možete li pogoditi o čemu je riječ? Mia, naime, bez pogreške govori unatrag. Sposobnost je to koju ima tek jedna od sto milijuna osoba na svijetu.



"Zapravo sam mislila da je to nešto normalno što svi rade i onda smo se našli cijela rodbina za nekim ručkom i netko je to počeo raditi i ja sam počela doslovno tečno svaku riječ, i onda su svi bili u nevjerici kao što nije u redu s tobom?!"

Na tečnom jeziku unatrag Mia može i zapjevati.



"To je ovako jedna ovako totalno bespotrebno i beskorisna aktivnost kojom se rado bavim u slobodno vrijeme kad nemam šta raditi."

A evo što se dogodi kad naše zvijezde umjesto mikrofona uzmu kist u ruke. Marina Tomašević slika poput prave umjetnice, i to vinom.

"To je bilo čudno. Vino , kakvo vino. I ono što je meni jako drago, to je vino upravo iz Hrvatske, znači sorte Croatina koja se vrlo rijetko nađe u Hrvatskoj. Ja mislim da je gotovo i nema, a to je vino iz mog kraja, znači iz Zadra."

Prijatelje portretima koje je sam nacrtao rado časti i Mladen Burnać.



"Da se nisam bavio glazbom, mislim da bih vjerojatno bio slikar. Odustao sam od Likovne akademije, ali ostao mi je kao neki hobi da radim crteže. "



I Davor Gobac rado se druži sa slikarskim platnom. Uvijek originalni Gobac voli slikati i po drvu, papiru, daskama, pa čak i poklopcu štednjaka.



"Ja sam kao klinac već volio crtati neke svoje pi*darije, onda sam otkrio još, bio sam mali, prije prvog osnovne, otkrio sam indigo papir, ja sam odlepil kad sam vidio sve kaj mogu s njim, pa sam se s tim igrao i onda sam počeo sam crtati."

Željko Krušlin Kruška svoj skriveni talent otkrio je u vrijeme korone. I to zahvaljujući supruzi.

"U slikarstvo sam krenuo na poticaj žene jer svi dobro znamo da žene najbolje znaju što je za nas najbolje. Vjerojatno je osjetila da ima višak energije, mislim na umjetničku komponentu, pa nisam imao drugo izbora nego prihvatiti se posla."



Ronjenje na dah strast je Luke Nižetića. A evo koliko može izdržati pod vodom:

"Ja oko tri minute, a sad je to sve stvar vježbe. Možeš doći do sedam, osam, devet..."



Ako kojim slučajem naši glazbenici požele promijeniti karijeru, zahvaljujući brojnim talentima, zvjezdani status i dalje im je zajamčen.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nemilosrdni kritičari opleli po bivšoj manekenki, tvrde da je pretjerala s botoksom i filerima

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 inMagazin Luka Modrić ovom je gestom bez teksta ostavio repera Nereda: ''Kapetan je ipak kapetan, bezbroj puta me oduševio...''