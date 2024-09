Luka Modrić ovom je gestom bez teksta ostavio repera Nereda: ''Kapetan je ipak kapetan, bezbroj puta me oduševio...''

Marko Lasić Nered upravo se vratio iz Amerike, s kojom ga spajaju obiteljske veze. Ondje je sa suprugom i djecom proveo nezaboravnih mjesec dana. Što ga se najviše dojmilo, kako izgleda ribolov na oceanu, ali i kojom ga je gestom Luka Modrić ostavio bez teksta, otkrio je našoj Anji Beneti za In magazin.

Dok mnogi maštaju da je posjete samo jednom u životu, Marko Lasić Nered, Ameriku smatra svojim drugim domom. Zahvaljujući supruzi Jeleni, njegova djeca, uz hrvatsko, imaju i američko državljanstvo.

"Ja obožavam Ameriku, starci mi žive u New Hampshireu, to je jedan prekrasni, sjeverni dio Amerike koji dosta podsjeća na Hrvatsku, okružen je bijelim planinama, to su sve prekrasna, prelijepa priroda, rijeke za kupanja, zimi postoje skijališta, Bode Miller je od tamo, 45 minuta dalje je Hempton beach i ocean...", priča Marko.

Prekrasne plaže koje oplakuju moćni valovi Atlantskog oceana Nereda i obitelj ostavili su bez daha.

Dok su klinci uživali s bakom i djedom, Nered je sa suprugom odlučio posjetiti New York i Chicago, koji ga je najviše oduševio.

Očarala ga je i ljepota New Yorka, ali ne i cijene.

"Hrana, roba, sve je otišlo u nebo. Nekakve polugarsonijere od 15, 20 kvadrata je 3000 dolara. Je l' možeš ti to zamisliti? To je mali hodnikić s mašinom i tušem, jedva krevet stane, po 3000 dolara mjesečno ....", priča Marko.

U najmanjoj američkoj saveznoj državi, Rhode Islandu, upustili su se pak u ribarsku avanturu na oceanu.

Ovogodišnje američko iskustvo pamtit će i po nesebičnoj gesti Luke Modrića, koja je oduševila njegove nećake.

"Moji nećaci Marina i Nikola obožavaju nogomet. Kažu mi, tetak, teka, igra Modrić, Real i Barca u New Jerseyu, daj molim te je l' ga možeš nazvati, mi bi samo jednu sliku... Ja mu objasnim o čemu se radi i Luka kaže ma nema problema, nek dodju tu i tu. Ja sam ostao paf. Mislio sam da će mi reći Nered nemoj me sad zezati, u poslu sam,

, ali kapetan je ipak kapetan i čovjek koji me bezbroj puta oduševio , tako da mu se i ovim putem zahvaljujem ...", poručio je Nered.

Osim za odmor, boravak u Obećanoj zemlji, Nered je iskoristio i za učenje scenarija. Ekskluzivno nam otkriva da je dobio svoju prvu ulogu u filmu.

''U novom filmu Mile Ostovića. Mislim da je radni naziv Taxi. Taksist je Ljubo Kerekeš, a ja glumim jednog vlasnika kluba, što je no kao za nepovjerovat. Pripremam se za ulogu, učim te skripte, scenarije, čitam, pamtim koliko mogu, nadam se da ću opravdati to povjerenje. Da neće biti mucanja na filmu'', govori.

Snimanje filma počinje za dva tjedna, a 19. listopada Nered najavljuje ekskluzivni zagrebački koncert velike regionalne zvijezde Senidah.

