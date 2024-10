Kako to izgleda kad se braća Sinković spremaju za modnu reviju: ''Da nema žene, ja vam ne bih znao...''

O njima već vrlo vjerojatno znate gotovo sve. Ili barem tako mislite? I braća Sinković često se šale da više nema pitanja koje nisu čuli. Odlučili smo to testirati i napraviti nešto drugačiji intervju. U skladu s revijom koju su gledali iz prvog reda, ispitali smo koliko su naši zlatni olimpijci modno osviješteni, a ponešto su o tome dodale i njihove supruge. Priča Sanje Jurković.

Zlato im, složit ćemo se, najbolje pristaje, no što kada se za proslavu svih zlata koja su osvojili treba i prikladno odjenuti?

''To kombiniranje boja, to je meni totalna nepoznanica, onda ja sad kad se idem obući, onda mi žena kaže ''joj, ne može to ići s tim'', ja kažem ne znam, meni je izgledalo okej'', kaže Valent.

Iako simpatičnoj braći Sinković leži gotovo sve čega se prime, čini se kako jedna iznimka ipak postoji – na modnu pistu ne bi kročili.

''Mislim da im je bilo jako drago kad su čuli da to ne trebaju napraviti, ali da su trebali napraviti odradili bi to kao pravi profesionalci'', kaže supruga Manuela.

Iako je čamac njihova sigurna zona, dečki su iznimno prilagodljivi i lako se snađu u svim situacijama. Osim, dakako, u onima koje uključuju boje i uzorke.

''Valent uglavnom meni kaže kakav je event, ajde, nešto bi trebalo pripremiti za to, otprilike koji je dress code, ja sve ispeglam, pripremim, samo ostavim da se slučajno ne bi zabunio, čak ostavim i remen i čarape da ne bi bilo zabune ni oko toga.''

A što misle o košuljama i odijelima?

''U principu najčešće uspješno iskorištavam to što sam sportaš, pa se mogu malo ležernije obući'', kaže Martin.

Vjerovali ili ne, iako se često ne čini tako kad su oni u pitanju, i Sinkovići su samo ljudi od krvi i mesa, pa se i njima katkad zna potkrasti kakav modni gaf.

''Kad sam bio mlađi, onda sam pokušavao u svakakve stilove ući i svašta sam na sebe stavljao.

Sve sam prošao, od ono…Imao sam onaj lanac koji vodi od novčanika do tu, imao sam reperske hlače, onda sam i šminkerske imao u jednom trenutku i kaj ja znam, sve moguće sam prošao, ja sam bio jako povodljiv kao klinac, onda sam ono što sam mislio da je u modi, stavio na sebe, svega je bilo'', prisjeća se Martin.

No nemojte zbog toga misliti da se dečki ne vole lijepo odjenuti.

''Nemam ono, za stil, da sam dobar u tome, da znam iskombinirat išta, ali volim nositi lijepo, kad mi netko iskombinira, a to je uglavnom žena. Uglavnom, kad idem na evente, onda ujutro kažem ''draga, ajde molim te, mi daj nešto za event'' i onda obučem što mi se nudi pa onda valjda tu i tamo dobro izgledam'', govori Valent.

''Nekad čak kad idemo negdje na putovanje, Valent spakira svu sportsku odjeću, a meni kaže ''ajde ti meni spakiraj par nekih ovako ljepših kombinacija'' jer on krene pakirati i sve što god spoji, ništa ne ide, onda mi kaže ''tebi je to pet minuta posla, daj ti to odradi'', kaže supruga Antonela.

A modni savjet braće Sinković, s kojim znaju da ne mogu pogriješiti, glasio bi:

''Bijela majica, bijela košulja, nešto još ako imaš sako. A onda je i bez sakoa bolje da ne bi fulao sako i hlače, onda stavim bijelu košulju i hlače prve koje nađem s reda i dobro je'', kaže Valent.

''U biti imam par hlača koje znam da su dobre i na to polo majicu, košulju ako moram, sako isto ako moram i evo, ali imam par stvari koje znam da mogu, pa eto. Ja vam stvarno iskreno moram reći da nema žene, da je na putu, ne bi se usudio dvije boje slagati, stvarno se ne bi usudio, uzeo bi gore bijelo i onda dolje i onda bi bio siguran da sam okej'', dodaje Martin.

Uostalom, znate kako kažu: iza svakog lijepo odjevenog muškarca stoji žena koja mu je tu odjevnu kombinaciju i birala.



