Enis Bešlagić iskreno o životnim radostima, 50. rođendanu i odgoju djece: "Ja kažem - da sam bio kući, sad djeca ne bi bila ovakva!"

Glumac Enis Bešlagić omiljeno je lice s malih ekrana. Sljedeće godine slavi veliki 50. rođendan, otac je dvoje tinejdžera, no sve je krucijalne roditeljske dužnosti prepustio supruzi Sabini jer, u šali priznaje, on bi sto posto nešto zeznuo. Poštovanje i ljubav svoje djece, dobio je tek kad je s njima postao najbolji prijatelj. O ulozi oca, Enis je iskreno razgovarao s Davorom Garićem za IN Magazin.

Enis Bešlagić s predstavom ''Da sam ja neko'' svaki dan nastupa u nekom drugom gradu. Hoće li izdržati to, zadao si je dobar tempo?

"Pa jeste, nekako se to zaredalo. Najviše što mi se događa su četiri predstave jedna za drugom, malo je previše, ali sad smo stavili da je bar tri, to mogu izdržati. Da se malo naspavam i da daš publici ono po što su došli. Svaki put je emotivno i meni. Nije to klasična predstavica pa ti igraš sat i deset minuta pa možeš igrat dvije, nego baš se i ja tu emotivno malo potrošim. Ljudi vole na sceni da čuju iskrenost i onda meni često, kad završi predstava, oni kažu ''Jel ono onako sve kao što si ti rekao?'' Za neke stvari misle da ja preuveličavam, onda im ja kažem ''Ono vam je 99% onako kako jest!'', otkrio je Enis.

''Da sam ja neko" govori o njegovu životu', a Enis sljedeće godine slavi pedeseti rođendan.

"Mogu reći da me ta brojka ne zastrašuje. Uopće! Ja sam stao negdje na 29, 30, hahaha! Majke mi, i to nekako ide. Čak i ljudi koji gledaju neke moje klipove, kažu ''bogami, tako to se čini i nama isto!'', izjavio je Enis.

Ako slučajno niste znali, čovjek ima dvoje djece tinejdžera.

"Budem ja ozbiljan, razumiješ, ali ja kad sam ozbiljan oni mene ne doživljavaju uopće. To su ti zakoni, ti sad djetetu ne smiješ ništa, imaju one telefone i odmah zovu! Hahahha! Šalu na stranu. Danas djeci moraš biti prijatelj, drug. Više nema tog odnosa ''ti si iznad njega''. Poštovanje zaista moraš dobiti s iskrenim prijateljstvom s njim. Tek tad dobiješ da ti on vjeruje i povjeruje. Mislim da djeci roditelj mora biti najbolji prijatelj", smatra Enis.

Je li zadovoljan sa svojim odrađenim poslom kao tata?

"Apsolutno! Zato što sam ja sve prepustio supruzi! Ja sam shvatio da ću ja nešto us*at sto posto ako se ja budem miješao. Onda su oni meni zamjerili ''ti nikad nisi kući'', ja kažem ''da sam ja bio kući, sad djeca ne bi bila ovakva''. Tako da ja mislim da je to bio najbolji izbor", zaključio je.

Zato ne vidimo Sabinu, njegovu suprugu tako često, jer žena je oko djece stalno?

"Pa kad će?! Ja dođem kući i kažem malom ''daj da odigramo jedu FIFA-u'', kaže on ''ja moram učiti'', kažem mu ''sad moraš učit? Što nisi učio dok ja nisam došao'', razumiješ. A ja sam stvarno čekao da malo naraste da možemo igrat FIFU, sad odjednom nešto uče ta djeca i to me nervira baš! Haha", našalio se Enis.

Otkrio je i što ga veseli kad nađe to malo slobodnog vremena.

"Predstave tu, djeca tamo, supruga tamo... Što Enisa veseli?

Mene vesele druženja, prijatelji. Hvala Bogu, uvijek imaš onaj određeni krug kako se kaže u pjesmi - mali krug, velikih ljudi. Taj ekosistem svoj moraš gajiti. Moraš imati to oko sebe, to te održava zdravim, to je neki izvor kojem se uvijek vraćaš. Ja se svaki put ponovno zaljubim u svoje prijatelje ispočetka, u tu njihovu dobronamjernost, u njihovu iskrenost tako da je to neki moj filter za život", pojasnio je.

I za kraj, koji je plan i program za sljedećih pedeset godina života?

"Ja bih volio da sad kad sam si posložio neke stvari da Bog podari zdravlja, da čovjek može uživati sada napokon, da ne moraš trčati za poslom jer u toj svoj borbi... To nije samo borba egzastencijalna, nego to je nekako i društvena. Ja imam društvenu odgovornost pa sam često znao imati neke svoje istupe koji su me koštali nekog vremena pa nisam nešto snimao i radio zbog toga, ali sad bih volio da se ovim poslom bavim iz gušta, iz ljubavi, ne da gledam financijsku neku korist od toga nego da zaista radiš ono što voliš", zaključio je Enis.

