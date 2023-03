Poslije odlaska iz Survivora Enea otkrio da bi jednu stvar drugačije napravio: ''Da mogu vratiti vrijeme...''

Novi tjedan u Survivoru znači nove izazove, nova iznenađenja, ali i ispadanje natjecatelja. Enea Tonsa napustio je show. Svoje je dojmove s otoka 38-godišnji fitness trener podijelio je i za IN magazin.

Prva ovotjedna epizoda Survivora počela je napetim duelom između Enee i Ane.

Enea je bio svega korak do pobjede kad su mu pali svi totemi. Po drugi put nominirani Enea napustio je Dominikansku Republiku i vratio se u Zagreb.



''Žao mi je što je trajalo sve prekratko, htio sam ostati malo duže, ali igra je takva. Sve u svemu, bilo je super'', rekao je.

Da može vratiti vrijeme, neke bi stvari napravio drugačije.



''Možda bih malo više još gladovao da se naviknem. Nažalost, pogodilo me prvi tjedan malo više i onda sam se počeo vraćati, taman mi je krenulo i u igrama, ali malo prekasno'', izjavio je.

Sljedeće jutro oba tima nemalo su se iznenadila kad im je na obalu pristao čamac s po dva nova igrača. Tim crvenih ojačan je Lukom i Nikolinom.

A plavom su se timu pridružili Leo, 24-godišnji profesionalni boksač i Jelena, 25-godišnja nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture. Evo što su nam otkrili prije ulaska u show.



''Prijavila sam se zato što sam cijeli život u nekom sportu, jako sam kompetitivna, deset godina sam trenirala taekwando i sve što radim u životu, u tome želim biti najbolja'', objasnila je Jelena Perković.



''Volim adrenalin, mislim boks sam po sebi je adrenalinski sport, volim avanturu i volim nove izazove. Mislim da mi je ovo jedan od najvećih izazova u životu'', rekao je Leo Cvetković.

Oboje smatraju da imaju ono nešto što će ih dovesti do finala.



''Očekujem da predstavim sebe u najboljem svijetlu, onakav kakav jesam, da pokažem svoju borbenost, upornost i iskrenost'', rekao je Leo.



''Borbenost, upornost, a opet pozitivan duh koji će me tjerat do kraja - nema odustajanja'', izjavila je Jelena.

A kako će se novi natjecatelji snaći u Survivoru, doznajte ovoga tjedna na Novoj TV.

