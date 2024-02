Emotivna večer Željka Krušlina Kruške: Na promociji svoje zbirke pjesama u suzama se oprostio od preminulog kolege

Glazbenik Željko Krušlin Kruška objavio je svoju prvu zbirku poezije. Osim pjesama u njoj se mogu naći i njegove ilustracije, a sve to ne bi bilo moguće bez poticaja supruge i kćeri. Dijana Kardum za IN magazin otkriva piše li pjesme supruzi, hoće li obilježiti Valentinovo, ali i najemotivniji dio večeri.

Željko Krušlin Kruška objavio je prvu zbirku poezije pod imenom ''Divno je biti nekome nešto''.



''Izuzetno sam ponosan na taj literarni uradak. Znate, u glazbi otprilike znam koliko ne znam, ali u književnosti nisam dosad bio siguran. Međutim, moja supruga i moja kći, a 30 godina prije toga moj producent Neven Čikara uvjeravali su me da to vrijedi i da bi to trebalo ugledati svjetlo dana'', govori Željko Krušlin Kruška.



''Mama i ja jesmo pogurale da se to materijalizira i da je sad zbirka vani, ali jako je veliki gušt i zadovoljstvo kad svi skupa obiteljski radite na nekom ovakvom projektu jer svi smo mi pomalo u njega utkani, ali najviše tata'', kaže njegova kći Edita Krušlin.

Na zbirci se radilo gotovo dvije godine, a sadrži 142 pjesme koje je Kruška tijekom godina pisao. Sve je popraćeno i njegovim ilustracijama, na što ga je također potaknula supruga.



''Daj pokreni se, imaš potencijale. Meni se koji put činilo isto, da bi lakše pokrenula hrvatsko gospodarstvo, a ne mene. Međutim, nije mi bilo izbora. Moji crteži, moje ilustracije, nemam ja srama, ja se bavim svim i svačim, pa sam se malo drznuo okušati u likovnoj umjetnosti jer likovna umjetnost hrani oko, a literarna ili pjesma hrani uho, a sve zajedno hrani dušu'', govori Željko.

Prve pjesme nastale su još u đačkim danima.



''Postoje dva datuma u životu svakog čovjeka. Prvi je onaj kad se rodiš, a drugi je onaj kad shvatiš zašto si se rodio. Meni se čini da je otpočetka znao da sam ja za ovo, a mislim da je poezija i glazba pokušavala mene zadnjih dana pronaći'', kaže Željko.



''Mislim da sam napisao sasvim pristojan predgovor našem Željku Krušlinu i zbog toga ću vam pročitati nešto, možda je to najpametnije. Prvo, citirao sam Nichea, koji je napisao 'bez glazbe život bi bio pogreška', a kod Kruške glazba i pisana riječ idu jedna uz drugu'', rekao je na Vojo Šiljak.



''Kod mene je ljubav prema poeziji čak bila prije skladanja, da sam kao dijete bila u literarnim skupinama i jako volim poeziju, mislim da je lijepo kad uzmeš pjesmu koju znaš i zapravo se samo fokusiraš na tekst'', izjavila je Mia Dimšić, koja je bila na promociji.

Uz to što je supruga Ivana i urednica knjige, Kruška joj je napisao i neke pjesme.

''Jesam, jesam. Ona još uvijek ne vjeruje da je za nju. Ona je predivna osoba, ona je prije svega velika profesionalka, a osim toga vrlo je skrbna i mislim da bez nje, njezina angažmana ne samo moja karijera nego i cjelokupna naša familija ne bi funkcionirala na ovaj način'', rekao je Kruška.

No za Valentinovo neće, kaže, biti velikih iznenađenja.



''Nisam pristalica tih nekih amerikaniziranih oblika slavlja, malo mi je to licemjerno. Ako vi 364 dana u godini niste dobar osobi s kojom živite, koju volite, koja vas voli, ne znam zašto taj dan glumiti nekakvog zaljubljenog i visokoemotivnog. Mislim da bi svaki dan čovjek trebao pronaći koji trenutak da osobi kaže, ne možda izravno da je voli, ali nekakvim gestama. Ništa tu posebno neće biti, možda nekakav cvijet, da ne odskačemo od ukupne ponude koja će vjerojatno postojati i ne samo kod nas nego u cijelom svijetu. Pokušavam baš u one dane kad nitko ne očekuje od mene da budem suptilan, nježan i tako dalje'', smatra Kruška.

Željka su na promociju došli podržati i brojni prijatelji i kolege. A jednom se svojom pjesmom oprostio od kolege - gitarista iz benda Latino, pri čemu nije mogao suspregnuti suze.

