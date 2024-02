Emotivna ispovijest udovice Rajka Dujmića: ''Ne znam živjeti bez Rajka, baš sam imala tešku krizu, raspala sam se''

Udovica Rajka Dujmića i 3 i pol godine nekon njegova odlaska teško se miri s činjenicom da ga više nema. Dok se bori s tugom, Snježana Dujmić nam je otkrila da je u pripremi album Rajkovih neobjavljenih pjesama koje će međuostalima otpjevati Nina, Indira, Jasna Zlokić, Klapa Intrade, ali i Novi fosili.

''Ja sam sa Rajkom provela pola svog života. 33 godine smo bili zajedno. U dobru i u zlu, kako se kaže. U njegovim i usponima i padovima. U njegovim dobrim i lošim danima. I obratno!Mi smo bili zaista jedna neobičnja simbioza, drugim ljudima možda nerazumna, neobjašnjiva. ''Zašto ja tako, zašto on ovako, zašto to uopće je tako...'' Što je to uopće važno ako je nama bilo tako kako nam je bilo. Tako da jednostavno fali mi, jako mi fali, jako mi fali. Ne znam živjeti bez rajka, ali ja moram živjeti bez Rajka'', započela je razgovor Snježana Dujmić, udovica Rajka Dujmića.



Snježana se i godinama nakon Rajkova odlaska teško s time miri.



''Tri i pol godine je prošlo od kad Rajka nema. Dani imaju up and down. Imala sam jedno pola godine jako strašnu krizu ovo ljeto, od proljeća pa čak do jeseni. Baš sam imala tešku krizu. Jednostavno sam se raspala, baš sam se raspala'', priznaje Snježana.



Glazbenik, koji je svojim notama lako osvajao srca publike, još će jednom razoružati naše emocije. U pripremi je novi album s neobjavljenim pjesama nastalih na glasoviru Rajka Dujmića.



''Ma to je bio jedan period, ja mislim prije desetak godina, jedna zima, puna snijega, prvi mjesec. Rajko je svakodnevno svako jutro se ustajao i išao kod Nene Ninčevića doma i oni su skupa radili. Oni su imali takav običaj, tako su se stvarale te njihove zajedničke pjesme koje su do tad radili pa tako i tada'', kaže.



Mobitelom su, u trenutku inspiracije, zabilježili demo snimke, no onda se dogodilo nešto neočekivano.



''I onda se dogodilo to da je u jednom trenutku Neno Ninčević izgubio te demo snimke koje je Rajko svirao uz klavir. Jednostavno je izgubio taj mobitel'', prisjetila se.



Mobitel je nakon nekoliko godina pronađen, no Rajko nas je tada već napustio. U sjećanje na ovog glazbenika te će pjesme otpjevati Nina Badrić, Indira Levak, Boris Novković, Jasna Zlokić, Jure Brkljača, Klapa Intrade, ali i Novi fosili.



''Pjesma se zove ''Sanjala sam zvona'' za Nove fosile. Tipična fosilska!'', otkriva Snježana.



Evergreene Novih fosila koje je Rajko skladao neće zaboraviti ni sljedeće generacije.



''Drago mi je slušati te pjesme, čuti te pjesme , ponosna sam što ih ljudi vole, što ih publika čuva od zaborava. Nitko ih nije mogao staviti na taj level na kojem one jesu osim publike. Publika je bila ključ svega. Naravno, i pjevači, i glazba, i tekstovi, sve je važno, ali publika je ta koja je birala'', priča Snježana.



Prepoznala je publika pjesme koje su bile ''slika i prilika'' stvarnih životnih priča.



''Čak 99%, ma i 100% su to stvarno bile nečije priče. Ne isključivo Rajkove, nego nečije životne priče. Ljubavi sretne, nesretne, sastanci, rastanci, što god to bilo, ali sve su imale tu neku pozitivnu crtu'', govori Rajko.



Album s nikad objavljenim Rajkovim pjesmama trebao bi biti završen ovog proljeća. Nema sumnje, publika ih jedva čeka.



''Ako će ih samo i pjevušiti pa nek' ih pjevuše. Ne mora biti euforija, ne moraju biti megahitovi. Ako se ljudi prepoznaju i uz te pjesme budu sretni - cilj je jedini taj, ništa drugo. Jedini je cilj da pjesma usrećuje ljude, barem mene, pa i druge sigurno'', zaključila je Snježana.

