Vijest o smrti glumice Poonam Pandey je lažna, sama se oglasila i sve objasnila: ''Žao mi je što sam vam nanijela bol''

Iako je svijet obišla vijest da je glumica Poonam Pandey preminula u dobi od 32 godine, dan poslije se sama javila i objavila da je lažirala vlastitu smrt.

Početkom veljače proširila se vijest da je poznata indijska glumica i manekenka Poonam Pandey preminula u dobi od samo 32 godine, i to nakon što je navodno izgubila bitku s teškom bolesti, a vijest su čak i potvrdili čanovi njezina tima za The Free Press Journal, a onda prenijeli i svi svjetski mediji.

Članovi njezina tima čak su i objavili da je preminula od posljedica karcinoma maternice, a tužnu vijest objavili su i na njezinom profilu na Instagramu na kojem ju pratilo 1,2 milijuna ljudi.

U izjavi je ovako pisalo:

"Ovo jutro je teško za nas. Duboko ožalošćeni javljamo vam da smo izgubili našu voljenu Poonam od posljedica raka vrata materice. Svaki živi oblik koji je ikada došao u kontakt sa njom dočekan je sa čistom ljubavlju i ljubaznošću. U ovo vrijeme tugovanja, molimo vas za privatnost dok se prisjećamo svega što smo s njome dijelili", stajalo je u objavi.

Ovo su bili komentari ispod te objave:

"Preminula? Nadam se da ovo nije lažna vijest ili šala", "Kako je to moguće?", "Ma ovo ne može biti istina, recite mi da se šalite", "Ovo je jako tužno", "Kako? Prije četiri dana je objavila video ovdje", "Pretužno", "Život je nepredvidiv", "Bila je tako hrabra djevojka", "U šoku sam", "Kako je ovo moguće? Kako netko može odmah umrijeti od raka?".

No samo dan kasnije pojavila se još šokantnija vijest, a to je da je glumica lažirala vlastitu smrt, a ona sama je objasnila zašto je to napravila, što smo odmah ovdje i objavili:

“Žao mi je što sam vam nanijela bol. Moja namjera? Da šokiramo sve, što je rak grlića maternice. Da, lažirala sam svoju smrt. Ekstremno, znam, ali sad odjednom svi govorimo o raku grlića maternice. Nisam umrla zbog raka grlića maternice, no nažalost, to ne mogu reći za tisuće žena koje su izgubile živote zbog te bolesti", izjavila je Poonam u videu koji je objavila na Instagramu.

Uz to je pokrenula i web stranicu pod nazivom poonampandeyislive.com s ciljem podizanja svijesti.

Pandey je rođena u Kanpuru 1991. godine, a karijeru modela započela je 2010. godine, a tri godine kasnije debitirala je u Bollywoodu u filmu "Nasha". Također se pojavila u filmovima poput "Love is Poison", "Malini & Co" i "The Journey of Karma" uz uspješnu karijeru modela.

Dodatnu slavu stekla je prije dvije godine kada je javno obećala da će se skinuti ako reprezentacija Indije osvoji ICC Svjetsko prvenstvo u kriketu.

''Prva verzija ovog teksta nosila je naslov: ''Jedna od najljepših glumica preminula u dobi od 32 godine, rijetki su znali što joj je točno: "Ma ovo ne može biti istina, recite mi da se šalite". Naknadno je objavljeno da je vijest lažna nakon što se glumica sama oglasila i demantirala ovu vijest te izjavila da joj je cilj bio osvijestiti svijet o raku grlića maternice, demanti možete pročitati OVDJE.

