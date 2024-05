Alen Bičević tijekom pobjedničkog nastupa zaplesao s majkom, usporedio ju je s Hankom Paldum: ''Tu su negdje s frizurom i konstrukcijom lica''

Fantastični Alen Bičević u cijeloj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" bio je apsolutni rekorder prema broju pobjeda, a sinoć je proglašen i pobjednikom osme sezone. Našoj Matei Slogar otkrio je zašto je za posljednju transformaciju izabrao Hanku Paldum te kako se nosi s činjenicom da njegovo lice sada izgleda poznato na svakom koraku.

Dobili smo pobjednika osme sezone showa Tvoje lice zvuči poznato. Transformacija u kraljicu sevdaha Hanku Paldum te izvedba pjesme "Pamtim još", donijela mu je četvrtu pobjedu u showu i sveukupnu titulu najboljeg.



''Nikad ne znaš do samog kraja, u 11. emisiji s Massimom je to meni u glavi bilo poprilično sigurno međutim, onda je bila Tajči i onda su se resetirali svi bodovi i opet si nigdje i opet moraš raditi i dati sve od sebe i onda daš sve od sebe i onda je ishod kakav je'', priča Alen.



Alen se najbolje snašao u svemu što mu je gljiva pripremila, a za završnu transformaciju sam je odabrao Hanku Paldum.



''Hanka se slušala kod nas doma i sluša se i dalje i mi smo familijarno veseljački nastrojeni, volimo harmoniku, pjesmu i glazbu tako da je meni to bilo prirodno uhu'', objasnio je Alen Bičević.



U finalnoj epizodi kao potpora u studiju pridružila mu se majka.



''Puno njih je zamijenilo Hanku Paldum s mojom mamom i obrnuto, tu su negdje s frizurom i konstrukcijom lica tako da ta maska nije bila nešto veliki problem za napravit. U nekim momentima sam više ličio na svoju mamu nego na Hanku'', priča Alen.



Alen je oduševio žiri, ostale kandidate, ali i gledatelje pa, priznaje, proteklih tjedana teško je bježao od obožavatelja.



''Prvih par dana je to bilo simpatično, onda sam počeo nositi kape, šilterice, sunčane naočale po trgovini. Onda bi me uhvatili na kasi - bili ste prekrasna Gabi Novak, ajme kako ste visoki. Ja reko okej ovo je sad otišlo na novu razinu. Mlađa generacija oni te samo u kafiću dignu mobitel i kliknu, i onda pogledaš ajde šta sad...klinci...'', priča Alen.



Nakon svega zahvaljuje svojim susjedima koji su ga sve ovo vrijeme trpjeli, kaže, ali i svojoj grupi Joy, koja je prije svega imala razumijevanja.



''Bili su tolerantni - jer znao sam kasniti, znali su odradit probu bez mene nikad nije bio nikakav problem, podržavali su me, par puta su bili u studiju, hvala im jer sa mnom nije bilo lako raditi'', zaključio je Alen Bičević.



S Alenom je u ovom showu itekako bilo zadovoljstvo raditi, a za kraj pobjednik je poručio:



''Hvala što ste u ovih 13. tjedana postali moj mali krug velikih ljudi'', zaključio je.

