Društvene mreže vrve reakcijama na novog pobjednika našeg hit-showa: ''Još mi suze idu, Alene...''

Alen Bičević pobijedio je u ovogodišnjoj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', a društvene mreže odmah su se nagomilale pozitivnim reakcijama gledatelja.

Pjevač grupe Joy Alen Bičević pobjednik je 8. sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato". Alen Bičević otvorio je finalnu emisiju ''Tvoje lice zvuči poznato'' nastupajući kao Hanka Paldum koju je sam odabrao.

Svojim nastupom oduševio je žiri, publiku u studiju, ali i gledatelje koji ga na društvenim mrežama nisu prestali hvaliti.

''Talentiran i izvrstan, bolji od 90 posto naše estrade, definitivno zaslužuje pobjedu'', ''Zaslužio, svaka čast na iznimnom talentu'', ''Bravo Alene, kapa do poda'', ''Ovaj dečko mi je izrazito simpatičan, zaslužio je'', ''Od prve emisije najbolji'', ''Najbolja sezona TLZP-a, čestitke Alenu'', ''Bio je nevjerojatan'', ''Ovako dobru sezonu još nisam gledala, Alen je razvalio od početka'', ''Rasplakala se ja na kraju, bravo ljudi, bravo Alen'', ''Najpredivniji ljudi i najpredivnija sezona dosad'', ''Još mi suze idu Alene, kapa do poda...'', ''Nitko nije bolji od Alena'', ''Svaka čast mladiću'', ''Alen je nepobjediv, čestike od srca'', ''Ma znala sam da je on pobjednik od prve emisije'', ''Glas, talent, osobnost... Bravo!'', samo su neki od tisuća komentara.

Prije ove finalne pobjede, Alen je pobijedio u još tri emisije, i to kao Aleksandra Prijović, Gabi Novak i Massimo, a samo neke od drugih nezaboravnih uloga u kojima su ga gledatelji imali prilike gledati bile su i Tony Cetinski, Mate Bulić, Britney Spears, Bonnie Tyler, Tajči i Umberto Tozzi.

