Je li ovo dosad najemotivniji nastup u povijesti našeg hit-showa? Massimo kao da je nakratko ponovno bio s nama!

Alen Bičević se u 11. emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao se u Massima Savića.

Pjevač grupe Joy Alen Bičević u 11. emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" dobio je veliki zadatak transformirati se u našeg neprežaljenog i neponovljivog glazbenika Massima Savića.

"Gljiva mi je dala ulogu koja sa sobom nosi jednu veliku odgovornost. Znali smo se sresti u kvartovskom bircu gdje smo i on i ja pili kavu. Jedan strašno ugodan čovjek, smiren čovjek", ispričao je Alen prije nastupa.

Alen je izveo pjesmu "Mali krug velikih ljudi", a tijekom njegova nastupa na ekranu su se vrtjele Massimove fotografije, zbog čega je članovima žirija i gledateljima u publici bilo posebno teško zadržati suze.

"Znaš što je vrhunac imitacije? Kada te čovjek pogleda 20 sekundi i onda zažmiri i tijekom cijele tvoje izvedbe čuje i osjeti samo Massima. Jednom sam ti rekao da nisi normalan, danas ću ti reći da si ti kralj", komentirao je Mario Roth.

"Nekako me pogodila ova pjesma i ne samo to, nego sam se sjetio i Massima i... Samim tim što si nas vratio emocijom i ono kako je Massimo živio, kao jedan dobar čovjek pa onda i kao pjevač, imao je jednu širinu koja mnogima nedostaje. Hvala ti što si uspio prenijeti to isto kao on", rekao je Enis Bešlagić.

"Meni su se miješale emocije tuge i sreće. Tuga jer sam gledala Massimov lik i ove fotografije koje su se vrtjele, a sreću jer si ti toliko dobar, talentiran, vjerodostojan, uporan marljiv i ti si jedno biće koje bih ja stalno mogla hvalti. Hvala ti na tome večeras. Ja sam imala osjećaj da je Massimo tu, to si toliko lijepo donio. Ti si jednostavno takav talant koji se rađa jedan na ne znam koliko, čuvaj to i daleko ćeš dogurati", komentirala je Minea.

"Ne slažem se uopće s kolegama. Ja mislim da je ovo jedan od onih nastupa radi kojeg su ovakvi showovi izmišljeni. Hvala", zaključio je Goran Navojec.