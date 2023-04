Emotivna ispovijest Duška Lokina o gubitku supruge: ''To je bio šok za mene i moju djecu...''

Supruga Duška Lokina, Anuška, preminula je u studenom prošle godine od COVID-a, no glazbenik je vijest odlučio zadržati unutar svoje obitelji. Sada je odlučio ispričati tu priču pred kamerama IN magazina i otkriti detalje svoje obiteljske tragedije, zbog koje i danas zaplače. U emotivnoj ispovijesti o gubitku supruge nakon 60 godina ljubavi s Duškom je razgovarao Davor Garić.

Duško Lokin pristao je na razgovor za IN magazin i ugostio našeg Davora Garića u svom domu. O ovoj temi nije mu bilo lako govoriti.

''Svaka tema iza koje stoji drama, tragedija, pogotovo osobna kao što je moja, nije lako govoriti, ali mora se progovoriti kad-tad'', rekao je iskreno Duško.

Njegova supruga preminula je još prošle godine u studenom. Što se zapravo dogodilo?

''Moja supruga, kći i nećakinja otišle su na kruzer. One odlaze stalno, jedva su čekale da COVID prođe pa da mogu krenuti. Nažalost, kad su došle u Istanbul, iako se moja supruga tri puta cijepila, dobila je napad COVID-a, završila je u bolnici u Istanbulu. Tamo je bila oko mjesec dana. Mi smo mislili da bi bilo fantastično da ona čuje svoj jezik i da može s nekim razgovarati kad je u Zagrebu s nama, da će bar s psihičke strane... da će joj se stanje zbog toga poboljšati. Nažalost, nije, 15. 11. je umrla'', ispričao je Duško.

Gdje si dočekao tu vijest?

''Kod kuće, sam. Kad sam vidio broj 01, Zagreb... Zvoni telefon, znao sam odmah što je. To je bio šok za mene i moju djecu, ali život ide dalje. Nisam pjevao pet mjeseci, mislio sam da će sve biti lakše....60 godina biti s jednom osobom, nikad ne može bit lakše. To će biti vječno. Imam krasnu djecu, zet, moja djeca, kćer, unuka, praunuka, praunuk, evo... To je bila njezina velika sreća kao i moja. Olakšavaju mi život iz dana u dan. Imam krasne prijatelje'', priča Duško.

Šezdeset godina su proveli zajedno. Je li moguće izdvojiti neki trenutak po kojem će pamtiti Anušku?

''Da. Dvije stvari stalno pamtim. Kad sam je sreo, baš sam bio s tim prijateljima u parku u Zadru i ona je prolazila, ja sam dotrčao za njom i tako smo se upoznali. Oženili smo se s 21 godinom, ništa nismo imali, ama baš ništa. Ja sam došao s broda'', priča Duško.

Je li ponosan djed i pradjed?

Praunuka mi je već cura, rekao bih, osam i pol godina. A ovaj mali je čudo, on je kao kućni ljubimac, tako bih rekao, čak ga koji put i hranim, to je sad najnovije. U jednom trenutku svi postanemo djeca.

A koliko Duško ima godina?

''Još nemam 80, ali sam tu!'' šali se.

Koja je njegova tajna? Uvijek je dobro raspoložen, dobro izgleda, veseo je.

''Svi mi kažu da sam dobro raspoložen uvijek. Ja sam jednostavno veseo čovjek. To je prirodno kad nikog ne mrziš, kad na nikog nisi ljubomoran, kad voliš pomoći ljudima, onda se i voliš družiti i bit veseo!

To je tajna! I zdravlje'', zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.