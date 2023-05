Frontmen našeg uspješnog benda dobio drugo dijete u 50. godini: ''Bilo je u jednom trenu malo šokantno!''

Frontmen grupe Detour, Nenad Borgudan, s 49 godina po drugi put je postao otac. Beba u kući s 28 i s gotovo 50 godina, kaže, velika je razlika. Priznao nam je da na početku bilo šokantno, ali brzo se naviknuo. Detour će ovog tjedna nastupiti u Zagrebu, a nakon toga nastavljaju svoju turneju.

Pet godina je prošlo od posljednjeg solističkog koncerta grupe Detour u Zagrebu pa je vrijeme za novi. 5. svibnja stižu u zagrebački klub Boogaloo.

''Bit će promoviran album dakle svih 10 pjesama, što bi značilo 3 nepoznate pjesme, posve nove pjesme i naravno cijeli naš opus'', govori Nenad Borgudan.

Koncertom u Zagrebu predstavit će publici svoj šesti studijski album "Master Blaster", a samo nekoliko dana kasnije frontmen grupe Nenad Borgudan proslavit će 50. rođendan.

''Izgleda da će biti veliki tulum iako bi ja najrađe pobjegao od tog velikog tuluma, ali moja supruga to organizira i društvo inzistira tako da ne mogu ih razočarati'', govori Nenad.

Kad podvuče crtu ispod prvih pedeset, zadovoljan je u svakom pogledu.

''Prebrzo je prošlo to je ono što mi ostavlja nekakav osjećaj malo nelagode ali kad pogledam što se dogodilo mogu reći da sam posve zadovoljan i obiteljski i emotivno i karijerno, neka i sljedećih 50 godina bude ovako bit ću posve sretan'', kaže.

A s 49 godin po drugi put je postao otac. Njegova starija kći iz prvog braka ima 22 godine, a mlađa tek 14 mjeseci.

''To je nešto najljepše što se može dogoditi čovjeku barem po mom sudu, ali naravno da s 50 godina nije isto kao kad sam prvu kćer dobio s 28, drugačije je, teže je, drugačije su mi obaveze, život je 20 godina imao jedan raspored sad se taj raspored promjenio. Bilo je u jednom trenu malo i šokantno, ali brzo sam se naviknuo'', priznao je.

Ponovno beba u kući sad i nekad, kaže, velika je razlika.

''Čovjek gubi živce s godinama, nemaš više tako fine mlade živce kao nekad. Treba malo više energije uložiti u ovoj životnoj dobi nego kad sam bio malo mlađi, nije bez razloga da je lakše imati djecu kao mlađi ali uvijek je lijepo'', zaključio je.

Malena Leia već sad pokazuje interes za glazbu.

''Od početka pleše tako da sjajno reagira na muziku tako da vjerujem da je vrlo muzikalna jer baš ono abnormalno reagira na muziku'', tvrdi Nenad.

Nenada Borgudana prijatelji zovu Čagi, i i to zbog njegovih sportskih uspjeha u mladosti u tekvandou.

''Prvak Jugoslavije 90'-e u kategoriji tada sam bio junior, imao sam 17 godine u seniorima sam tada bio prvak Hrvatske. 92. je bila Olimpijada sve se to nekekao računalo na mene, ali rock and roll je prevagnuo, ali zadnji prvak Jugoslavije u svojoj kategoriji, to volim istaknuti, to je bilo u Sarajevu'', govori Nenad.

Izabrao je glazbu umjesto sporta i nije požalio. Iza Detoura je već 17 uspješnih godina, a još uvijek se neki pitaju kako se pravilno izgovara ime benda.

''Ne postoji neka ustanova u kojoj smo mi to točno definirali pa da s ezna kako se točno izgovara, mi izgovaramo Detour'', kaže.

Detourova turneja Master Blaster nakon Zagreba nastavlja se po Hrvatskoj, ali i susjednim zemljama.

