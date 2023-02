Damir Kedžo ponovno je solo, a evo zašto je to sada najbolje za njega: "Jako puno ljudi ima taj problem"

Damir Kedžo vraća se na Doru nakon gorke pobjede s pjesmom "Divlji vjetre" 2020. godine, kada zbog pandemije Eurosong nije održan. Ove godine ponovno je u kategoriji favorita za odlazak u Liverpool. Na snimanju videospota za pjesmu "Angels and demons" našoj je Dorotei Filipaj otkrio što planira na Dori, progovorio o optužbama za plagiranje te kako se naučio boriti s anksioznošću.

Damir Kedžo otkrio kako odnedavno nije u vezi, i zašto je to sada najbolje za njega:

Pogledaj i ovo Sjaji! Damir Kedžo na Dori će nositi kostim inspiriran borbom anđela i đavla, a kreaciju potpisuje poznata hrvatska dizajnerica

"Anđeli i demoni" pjesma je s kojom će Damir Kedžo sutra nastupati na Dori. Tekst govori o suočavanju sa samim sobom u protekle dvije godine, a nosi i snažnu poruku.



"Ovo sam ja sa svim svojim anđelima i demonima, sa svim svojim svjetlom i sa svojom tamom. I ako to možeš prihvatit, neće nam bit kraja. Di ćeš ljepše poruke od te?", zaključio je Damir.



O nastupu nije smio iznositi previše detalja, no čini se kako nas očekuje pravi spektakl.



"Gledam na Doru kao na neko iskustvo gdje zbilja možeš brusit sebe na najbolji mogući način i zapravo se svaki put truditi i truditi i publici dati što bolji nastup jer u suštini, Dora je to. Pjesma i nastup moraju imat super sinergiju i zapravo sam apsolutno fokusiran na to. Da publici dam jedan jako, jako dobar nastup", poručio je Damir.



Na društvenim su se mrežama pojavili komentari da postoji velika sličnost između Kedžine melodije i pjesme "Human", popularnog engleskog kantatutora Ragnbonea. Optužbe o plagijatu Damir čvrsto opovrgava.



"Pjesma ne bi mogla proći ni propozicije, zato što ako je pjesma plagijat, ne smije se pojavit na Dori. Ne bih to riskirao jer, je li nešto plagijat je vrlo lako dokazati. Mislim, zna se što je plagijat. Znači potpuno ista melodija u trajanju od četiri takta. Znači ja nemam nikakvu bliskost s melodijom uopće. Imam samo možda taj ritam, ali to je ono New Orleans, gospel ritam koji je onako iskoristilo valjda hrpetine izvođača u povijesti glazbe", pojasnio je.



A Damir se u povijest hrvatske glazbene scene upisao prije točno 20 godina. Ni ne sluteći kakav će uspjeh postići, simpatični tinejdžer osvojio je srca publike u startu.

"Neki dan sam pogledao upravo svoj prvi nastup i ganulo me to, čak sam suzu pustio zbog toga što znam tog klinca i znam koje je sve snove imao i što je sve htio, ali nije to znao izraziti. I zapravo sam pogledao unazad i shvatio koliko sam sam sebi, odnosno tom klincu od 16 godina snova ostvario i mogu priznati da mislim da bi on bio jako ponosan. To jest je ponosan na sve što sam napravio dosad", zaključio je.



Popularni pjevač godinama se bori i s anksioznošću, ali pronašao je i način kako se lakše nositi s negativnim emocijama.



"Ja sam generalno jako pobuđen u smislu da imam jako puno enegije i samim time, anksioznost je kod mene jača. No međutim, postoje neki alati kojima se ja služim da bi održao ovaj na miru, znači tu je svakako teretana, obavezno spavanje jer ako sam neispavan, onda stvarno budem kao ljudi koji ne popiju kavu ujutro i svakako sam počeo raditi vježbe disanja koje mi pomažu", otkrio je.



Odnedavno je singl, no smatra kako je to trenutačno najbolje za njega.



"Zato što mislim da moram naučiti biti u potpunosti sam. Jako puno ljudi ima taj problem da ne znaju biti sami. I to sam morao naučiti jer mi je samoća stvarala problem, znaš kad moraš sebe konstantno zabavljati i ne možeš bit ono na miru i tišini i sad sam u fazi kada to učim i moram priznati da stvarno nisam nikad bio sretniji", priznao je.



A mnogo sreće želimo mu i na ovogodišnjem nastupu na Dori!

