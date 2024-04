Amanda Plummer i James Russo ekskluzivno pred kamerama IN Magazina o Tarantinu i Hrvatskoj!

Ljetna sezona još nije ni krenula, no hollywoodske zvijezde već možete naći na našoj obali. Ovog puta kamera IN Magazina zatekla ih je u radnom okruženju, na setu filma ''Run'', koji se snimao u Baškoj na otoku Krku. Aleksandra Keresman tako je dobila jedinstvenu priliku sjesti sa zvijezdom "Paklenog šunda" Amandom Plummer i glumcem Jamesom Russom te saznati kako je raditi s Tarantinom i što ih oduševljava u Hrvatskoj.

Legendarna scena pljačke, još legendarnijeg filmskog naslova "Pakleni šund“, Amandi Plummer osigurala je mjesto u hollywoodskoj povijesti. Danas, točno 30 godina od izlaska ovog Tarantinovog klasika, Amanda je otkrila osjeća li se pomalo nostalgično.

"Ja ne razmišljam o Paklenom šundu poput drugih. Mislim da je fantastičan film, bilo je divno iskustvo. Znala sam da će biti drugačiji, svi smo znali, da ćemo probiti kroz granice američke psihe", izjavila je Amanda.

Ona i James Russo dijelili su set s Tarantinom. James, ulogom u filmu "Odbjegli Django".

"Ne možete bolje od rada s njime. Jer on je kao dijete strastven", otkrio je James.

A sada dijele set u Hrvatskoj, točnije, u Baškoj, u kojoj njemački redatelj Uwe Boll snima film "Run", njemačko-hrvatsku koprodukciju, za čiji je dolazak u Lijepu našu zaslužan Boris Veličan. No, Amandi, koja njeguje veliko prijateljstvo s Radom Šerbežijom, ovaj je kraj dobro poznat.

"Obožavam je, zaista. Ali bila sam ovdje mnogo puta, samo ne u ovoj regiji. Volim doći na Brijune, u Ulisses teatar. Predivno je. Razmišljam o tome da se doselim ovamo", otkrila je Amanda.



"Svugdje možete pješice, što je savršeno za film. Sve lokacije su nam dostupne pješice, more je tako čisto. Vrijeme je jako promjenjivo sada, ali lokacija je savršena", zaključio je Uwe Boll.



"Ja pričam s bilo kime tko priča sa mnom i odlično mi je. On radi cijelo vrijeme ja ne, tako da odem u obližnji restoran, pijem capuccino i vodim te predivne razgovore s ljudima", priznala je Amanda.

Radnja filma bazira se na migrantskoj krizi i njezinim implikacijama, kako na život migranata, tako i na zajednice u koje dolaze.

"Pokazuje obje strane situacije. U prvim kadrovima pratimo migrante na moru, njihov opasan put na kojem mnogi pogibaju, a dolaze prepuni krivih informacija o tome što ih čeka i većinom završe u kampovima, koji se u Italiji i Grčkoj samo povećavaju. A s druge strane pokazujemo lokalce koji trpe u toj situaciji također jer dolazak migranata uništava njihov posao", pojasnio je Uwe.

Baška je tako u ovom scenariju pretvorena u Italiju.

"Naravno, znatiželjnika je bilo puno jer ipak su tu bili talijanski simboli poput karabinjera, njihovih zastava, simbola, ljudi to neki nisu ni znali, nisu bili obaviješteni, pa je bilo radoznalosti pa čak i panike kod nekih", izjavio je načelnik Toni Juranić.

No mnogi nisu ni primijetili kako gradom šeću impresivna imena. Amandin otac, Oscarom nagrađen Christopher Plummer, ali i majka Tammy Grimes, ostavili su značajan trag u filmskoj industriji.

"Naravno kad imate oko sebe ljude koji su u industriji, poput mojih roditelja, to je super jer sam u backstageu i vidiš da sva ta mašta može biti korisna, može biti upotrebljiva. Sa 6, 7 godina naučila sam da to mogu iskoristiti. Ali nisam htjela biti glumicom, željela sam biti jokej, no predomislila sam se sa 16", priznala je Amanda.

No nikad nije bila klasičnom hollywoodskom glumicom, dapače, producentima je bila sve osim prvog izbora.

"Sva sreća bilo je producenata koji me nisu mrzili. Ali i u kazalištu, ja bih bila na audiciji za ulogu koju bih na kraju i dobila jer sam se sviđala redateljima, ali producenti bi spavali na mojim audicijama pa bi se mjesecima kasnije ispričavala, oprosti nisam znao što radiš, mislio sam da si grozna", ispričala je.

James Russo, koji se pojavio u više od 150 filmskih i televizijskih naslova, upao je pak u nišu takozvanih "though guy“ likova.

Ne razmišljam o tome, ako mi se sviđa scenarij i lik, prihvatim to. Ali da, igrao sam neke opake likove. New York je tu pomogao, to je težak grad za život", priznao je James.

No zato je Baška, u kojoj se našao prvi put, priznaje, izrazito primamljiva, pa postoji mogućnost da ih ovdje ne susrećemo posljednji put.

