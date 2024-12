Prljavci su prvi hrvatski izvođači koji su rasprodali tri koncerta u Areni Zagreb: ''Sami smo sebe iznenadili!''

Prljavo kazalište nastavlja s turnejom Stare navike. Ovog su vikenda nastupili u Trogiru, gdje su s našim Harijem Kočićem za In magazin razgovarali o rekordne tri rasprodane zagrebačke arene. Otkrili su i jedinu želju, koja im se, nakon gotovo pedeset godina karijere, još uvijek nije ispunila.

U sklopu trogirskog Adventa, Prljavci su dupkom napunili glavni gradski trg.



Kultni bend nedavno je objavio kako je rasprodao rekordna tri koncerta u Areni Zagreb. Prvi su hrvatski izvođači kojima je to pošlo za rukom.



''Odličan je osjećaj, sami smo sebe iznenadili. Mi smo 2009. na otvorenju Zagrebačke arene svirali i bilo je fantastično, svirali smo prije pet godina dva koncerta, bilo je super i eto sada tri!'', govori Mladen Bodalec.



Koncerti će se održati 12.,13. i 14. prosinca pa Jajo priznaje kako se radi o zahtjevnom pothvatu.

''Ljudi su pod ogromnim pritiskom jer su stalno koncerti po dvoranama tako da ti nemaš dovoljno vremena, da imaš par dana, nego sve to ide u trku. Jedni izlaze, drugi ulaze, razglasi…'', govore.



Unatoč činjenici da je dio stalne postave napustio bend prije dvije godine, atmosfera je u Prljavcima, kažu, odlična.



Damir Lipošek – Kex, gitarist ''Dobra vibra je između nas na bini, bend je u jako dobroj fazi. Zajedno slavimo rođendane, zajedno se družimo, uvijek je dobra vibra u kombiju, puno viceva i to. Zdravlje nas služi i nema razloga da ne bude sve drugo odlično!'', priča gitarist Damir Lipošek Kex.



Bend se nedavno odlučio na nesvakidašnji potez i obožavateljima na društvenim mrežama dao priliku da odaberu dio repertoara.

''Došli smo na to jer se uvijek dešava opcija – joooj niste odsvirali onu moju, niste ovo – ono, uvijek svirate isto. Mislim, uvijek je netko uvrijeđen, ako se nešto ne odsvira!'', objasnio je Lipošek.



Vremena se mijenjaju, ali Prljavci ostaju i 35 godina nakon povijesnog koncerta koji je obilježio početak nove epohe hrvatske povijesti.

''To je zapravo bio prekid hrvatske šutnje koja je zavladala nakon Hrvatskog proljeća i i neki novi vjetrovi koji su ionako već zapuhali, ali taj koncert je bio potvrda da će se nešto počet događat'', priča Bodalec.



Još im samo jedna želja nije ispunjena. Htjeli bi 50 godina karijere obilježiti stadionskim koncertom u Zagrebu.



''Možda netko sagradi stadion, mada teško, ako nisu za ove nogometaše neće ni inače tako da ne vjerujem da će se to desit, ali napravit ćemo negdje na livadi!'',poručio je Jasenko Houra.



Da bude i na livadi, sigurni smo kako bi bio rasprodan, jer heroji ulice su i danas aktualni kao i prije gotovo pola stoljeća, a to je uspjeh kojim se rijetki i na svjetskoj razini mogu dičiti.

