Naša poznata slastičarka trči polumaratone, radi slastice, ali i obožava putovanja: "Ja sam im rekla da idem, ali su mislili da se šalim!"

U sljedećim minutama poznata slastičarka Ivana Čuljak vodi nas u Libanon. S Mateom Slogar za IN Magazin je pretresla sve zanimljivosti putovanja na koje se uputila sama. Što ju je oduševilo od gastronomije, u čemu Bejrut prednjači u odnosu na Zagreb te zašto je ovom gradu rekla samo doviđenja, a ne zbogom.

Uz ukusnu libanonsku mezzu, naša poznata slastičarka otkrila nam je detalje putovanja koje je dugo priželjkivala. Libanon na sjeveru i istoku graniči sa Sirijom, a na jugu s Izraelom. O potencijalnim opasnostima nije razmišljala, već je spakirala kovčege.



"Kad negdje putujem volim pisat o reakcijama svoje obitelji jer uvijek polude kad negdje putujem negdje malo dalje ili egzotičnije. Za Libanon je i u mojoj kući bilo opsadno stanje kad su vidli da sam u Libanonu. Ja sam im rekla da idem, ali su mislili da se šalim", priznala je Ivana.



S putovanja se vratila prije mjesec dana, a onamo se planira vratiti što prije.

"Kao odlučila sam se za to malo putovanje, malo da se odmorim od krafni, prvo sam bila s prijateljima, kasnije sam bila sama. Libanon mi je dugo bio na popisu zemalja koje želim posjetiti. Ono što sam znala o Beirutu je da je to Pariz Bliskog Istoka i oduševila me prvo klima, vrijeme mi je bilo fantastično, ljudi, hrana jer zbog hrane često i putujem u određene zemlje", pojasnila je Ivana.



Kada je riječ o njihovoj gastronomiji, mnogo se eksperimentira s povrćem.

"Da mogu birati jednu namirnicu koju bi jela do kraja života to bi bio patlidžan, a tamo je patlidžan dosta prisutan u svemu, jako puno rade sa slanutkom, s peršinom, s povrćem se jako puno igraju. Tako da bi ja u Libanonu mogla bi vegeterijanac bez problema", zaključila je.

Ivana je vlasnica slastičarnice u Zagrebu i prava je maherica kada je o njima riječ. U Libanonu je bila za vrijeme ramazana, a evo što je kušala od slatkog.

"Deserte koje oni jedu u vrijeme Ramazana i to se pržilo u dubokom ulju pa se zalijevalo nekim sirupom. Imaju i super te sladolede koji se zovu ashta ice cream i na koje su jako ponosni", otkrila je Ivana.

Ivanu je oduševio i grad Baalbeek na granici sa Sirijom, star osam tisuća godina, a ono u čemu je posebno uživala je i noćni život u Libanonu.

"Ja sam pratila jedne Dj-eve još iz Meksika koji su tada nastupali u Beirutu, njima je noćni život odličan, ispred Zagreba svjetlosnim godinama, želim Zagrebu takav noćni život", zaključila je.



Ivana obožava putovati, a spojila je ugodno s korisnim jer trči i polumaratone pa destinacije nerijetko bira prema utrkama koje joj predstoje.

"Na listi mi je, ove godine je trebala biti, Sjeverna Koreja. Ali zatvorili su zemlju. To mi je želja da tamo otrčim", priznala je Ivana.



Dotad će punom parom raditi u svojoj slastičarnici, gdje nikada nije dosadno.

"Nakon krafni sad su krenule torte za krizme, pričesti i to tako da uvijek se nešto dešava što je dobro", zaključila je.

