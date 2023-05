Damir Hoyka iskreno o svojim blizankama, one su mu najveće kritičarke: "Volim ih slušati dok razgovaraju, kako razmišljaju"

Poznati fotograf Damir Hoyka već treći put u svojem životu slavi 18. rođendan. Prvo je, naravno, iščekivao svoj, onda se radovao onom svoje najstarije kćeri, a sada s ponosom govori o velikih 18 godina njegova fotografskog seminara. Koliko su talenta od njega naslijedile njegove blizanke, ali i zašto ih naziva svojim najvećim kričarkama otkriva sljedeća priča Jelene Prpoš za IN magazin.

Iako slavi veliki 18. rođendan, fotografski seminar Damira Hoyke nije zagazio u svijet pretjerane ozbiljnosti. I dalje je to opušteno druženje, ali i učenje već talentiranih ljudi koji žive ovu umjetnost.



"Iz osobnog iskustva sam naučio da se užasno moram truditi da u svakodnevnom životu moram zadržati neozbiljnost u sebi, ne u smislu neozbiljnosti prema radu nego da zadržiš kreativno dijete u sebi. I to prenosim i seminaristima. Vidjeli ste atmosferu, ljudi izbiljno rade svoj posao, ali kroz zafrkanciju", izjavio je Damir.



Broj fotografskih zaljubljenika s godinama ne pada, već upravo suprotno. A prenositi znanje Fotosofijom, ali i gledati kako mladi seminaristi rastu u ovoj umjetnosti i kreću svojim putem, za ovog je fotografa iznimna čast i zadovoljstvo.



"Mislim da je Fotosofija dobar poligon za nekome dati samopouzdanje, dati edukaciju, dati mu umrežavanje, da vidi kako se funkcionira kao profi fotograf iz prvog lica", zaključio je.



Rado se Hoyka prisjeća i svojih početaka. Uskoro će obilježiti i 40 godina karijere, a njegovu crtu kreativnosti naslijedile su i kćeri Tia i Zoe.



"Ovo su zadnji radovi, žele napraviti seriju likova koje će aplicirati na majice i šalice", pohvalio se.

Iako je uz suprugu, on je taj koji ih kroz život oblikuje i one njega često uče te čine boljim čovjekom.



"One su toliko spontane da onaj djetinji dio, koji treba štititi u sebi, osvježe ga novim impulsima. Volim ih slušati dok razgovaraju, kako razmišljaju", priznao je.



No desetogodišnje Zoe i Tia glavne su kritičarke njegovih knjiga za najmlađe. Glavna junakinja Tizi Enili, nastala baš prema uzoru na njih, dobila je svoj treći nastavak te i ovog puta prati jedan dio Zemljine povijesti.



"Čitamo zajedno i onda ja gledam kako reagiraju na one dijelove kad želim da se nasmiju, a one se ne nasmiju, bacam van. Ispravljam dok se ne nasmiju i onda znam da imam dobar materijal i bitno mi je da to one razumiju", pojasnio je.



Kroz njezine avanture, Hoykina je želja približiti djeci učenje, učiniti ga zanimljivijim te ih potaknuti na istraživanje. Osmislio je i novi termin - zabavoučenje.



"Pokušavam kroz taj cijeli serijal mladima omiliti učenje. Da vidi da nije teško, ako je plasirano na pravi način. Uspjeti motivrati nekoga je cilj. Motivirana osoba će sama naučit onda nešto", smatra Damir.

I on je cijeli život motiviran fotografijom. Pristupa joj s jednakim žarom kao kada je tek počeo otkrivati njezine čari. A svi oni gladni znanja i koji u sebi žele probuditi fotografsku iskru, na Hoykinu punoljetnu Fotosofiju mogu se prijaviti do 17. svibnja.

